Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi Hakkında Şok İddia!

Şeyma Subaşı'nın bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Mohammed Alsaloussi’nin adı çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Mısırlı milyarderi ilişkin bazı iddialar gündeme geldi. Alsaloussi’nin çoğu şeyinin sahte olduğu ve mankenlerle birliktelik yaşayarak kendi reklamını yaptırdığı konuşuldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan ve Ilıcalı'dan Melisa adında bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı ve bir süre sonra bu aşkta sonlandı. Subaşı şimdilerde ise Mısırlı milyarder olarak bilinen Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin beraberlikleri, kısa sürede de ciddiyete dönüştü. Son olarak Subaşı sevgilisinden evlenme teklifi aldı.

Aracı Çaluntı İddiası

Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi hakkında birkaç önce bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaya göre, Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin satın aldığı Ferrari marka otomobilinin çalıntı olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise İtalyan Paolo Provenzi.

Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu söylerken bu aracın 2003 yılında Imola'dan çalındığını iddia etti.

Alsaloussi’nin, satın aldığı aracın çalıntı olduğunu ise gümrükte ortaya çıktığını söyledi. Mohammed Alsaloussi, 2019’da araç için 1,4 milyon lira ödediği ancak aracın gümrükte çalıntı olduğu anlaşılınca, aracın gümrükte kaldığı öğrenildi. Ferrari aracın gümrükte tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

Chole ile Anıldı

Aynı zamanda Milyarder iş insanı Alsaloussi’nin,Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile de adı anılmıştı.

Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'yle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya başladı. Ortaya atılan şok iddialara göre, çok sayıda mal varlığı olan ve bu mal varlıklarını kiraya veren Mısırlı iş adamının, bu Alsaloussi'nin bu yolla kendi mallarının tanıtımını yaptığı ve bunun içinde farklı olarak başvurduğu iddialar arasında. reklam anlamında da profesyonel adımlar attığı ileri sürüldü. Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'nin önceden de bir şok ABD'li mankenle beraber olup, Bu sayede mankenler aracılığı ile kendi adını duyurduğu iddia edilirken. Mısırlı iş adamı Alsaloussi'nin hakkında diğer şok iddia ise, yatırım vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı da gelen iddialar arasında.