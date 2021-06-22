Şeyma Subaşı Hamile Olduğu Dedikodularını Doğruladı

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifini kabul edip “Evet” yanıtını vermişti. Kişisel sosyal medya hesabından hakkında çıkan hamilelik dedikoduları ile ilgili yorumlar yapan Subaşı, merak edilen cevabı verdi. Dedikoduların doğru olduğunu ve hamile olduğunu ifade eden Şeyma Subaşı, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını takipçileri ile paylaştı. Evlenmek için acele etmelerinin sebebinin hamilelik olduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni daha sonra düğünü erteleme kararı aldıklarını da belirtti. İşte sosyal medyanın fenomen kullanıcıları arasında bulunan Şeyma Subaşı'nın hamileliğini doğruladı paylaşım hakkında detaylı bilgiler…

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaklaşık olarak 7 aydır beraber olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine “Evet” yanıtını verdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan popüler isim, son zamanlarda hamile olduğu iddiaları ile de sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyordu. Son olarak yapmış olduğu paylaşım ile hamile olduğunu doğrulayan Şeyma Subaşı bebek beklediği haberini sosyal medya hesabında bulunan takipçileri ile paylaştı.

Takipçilerine güzel haberi veren sosyal medya kullanıcısı, dedikoduların doğru olduğunu ve hamile olduğunu belirtti. Hamile olduğu gerekçesi ile evlenmek adına acele ettiklerini ifade eden Şeyma Subaşı, daha sonra acele etmelerine gerek olmadığı yönünde karar aldıklarını söyledi. Bugünlerde düğüne erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istediklerini açıklayan sosyal medya kullanıcısı tüm dilekler ve destekleri için teşekkür ettiğini ve bundan sonra olacaklar için heyecanlı olduğunu belirtti. 3,2 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nın paylaşmış olduğu yazıyı kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından kaldırması da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Popüler isim geçtiğimiz aylarda ise hamilelik dedikodularını yalanlamış ve “evlenmeden olmaz” demişti.