Şeyma Subaşı Bebeğini Kaybetti!

Bir süredir gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu sefer üzücü bir haber verdi. Mısırlı sevgilisinden  bir süre önce evlenme teklifi alan Subaşı,  magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Magazin 24.06.2021 - 00:41 24.06.2021 - 00:42 Berkay Keskin
Şeyma Subaşı Bebeğini Kaybetti!

Her yaptığı hareket ile olay olan Şeyma Subaşı bu sefer sevenlerini üzdü.

Can Bonomo’dan Oğlu Roman Paylaşımı

Can Bonomo’dan Oğlu Roman Paylaşımı

Yakın tarihte Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği bilinen, Subaşı  birkaç gün önce hamile olduğumu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürenin ardından fenomen,  bu kez sosyal medya hesabı üzerinden bebeğini kaybettiği ile takipçilerine duyurdu.  Şeyma Subaşı,  Instagram hesabından   hamile olduğuna ilişkin, yazı hazırlayıp takipçiler ile paylaşmıştı. Şeyma Subaşı'nın mutluluğu çok kısa sürdü.   Subaşı  üzücü haberi yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Bir süre önce Mısırlı milyarder sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce üzücü haberi  Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, sosyal medya hesabından  yapmış olduğu paylaşımda,  stres sebebiyle  bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını  açıklayan  Şeyma Subaşı,  sosyal medya hesabından   hamile olduğuna ilişkin, metin hazırlayıp takipçiler ile paylaşmıştı.  Maalesef fenomen isim Şeyma Subaşı'nın mutluluğu çok kısa sürdü.   Subaşı  üzücü haberi yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Subaşı, ''Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. ifadelerini kullandı.

"Stres Bebeğimin Kaybına Neden Oldu"

Subaşı, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı. Üzücü haberi  sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
 

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