Şeyma Subaşı Bebeğini Kaybetti!

Her yaptığı hareket ile olay olan Şeyma Subaşı bu sefer sevenlerini üzdü.

Yakın tarihte Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği bilinen, Subaşı birkaç gün önce hamile olduğumu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürenin ardından fenomen, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden bebeğini kaybettiği ile takipçilerine duyurdu. Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna ilişkin, yazı hazırlayıp takipçiler ile paylaşmıştı. Şeyma Subaşı'nın mutluluğu çok kısa sürdü. Subaşı üzücü haberi yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir süre önce Mısırlı milyarder sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce üzücü haberi Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, stres sebebiyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından hamile olduğuna ilişkin, metin hazırlayıp takipçiler ile paylaşmıştı. Maalesef fenomen isim Şeyma Subaşı'nın mutluluğu çok kısa sürdü. Subaşı üzücü haberi yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Subaşı, ''Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. ifadelerini kullandı.

"Stres Bebeğimin Kaybına Neden Oldu"

Subaşı, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

