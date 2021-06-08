Şeyma Subaşı Adına Çıkarılan PooCoin Bir Saatte 100 Kat Değerlendi!

Son günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi ile sık sık gündemde olan Şeyma Subaşı'nın adına kripto para çıkarıldı. Büyük rağbet gören kripto para bir saatte 100 kat değerlenerek 1 doları gördüğü öğrenildi. Kripto paranın kim tarafından çıkarıldığı henüz bilmese de çok kısa bir sürede, büyük bir değer kazandı.

Kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Telegram grubuna, üye olan kişilerde mevcut. grubun açıklamasında ise Subaşı'nın bir ara çok konuşulan sözü olan, "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklinde bir açıklamaya sahip.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Türkiye gündeminde sık sık yer alan bir isim. Son günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi ve yüzüğün fiyatı ile magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler arasına giren Şeyma Subaşı gerek yaptığı paylaşımlar gerekse yaşam tarzı ile sık sık magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalar neden ile konuşulan Şeyma Subaşı, bu kez bambaşka bir konu ile magazin gündemine geldi.

Adına Kripto Para Çıkarıldı

Şeyma Subaşı'nın adına yeni bir kripto para çıkarıldı. Kripto paranın henüz kimin tarafından çıkarıldığı bilinmese de, 'PooCoin' adlı sitede görüntülenebilen coin, çok kısa sürede büyük bir yükselişe geçti. PooCoin'e şimdiden yoğun ilgi gösteriliyor.

Telegram Grubu Var

Şeyma Subaşı adını çıkarılan kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Telegram grubuna, üye olan kişilerde mevcut. Grubun açıklamasında ise Subaşı'nın bir ara çok konuşulan sözü olan, "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklinde bir açıklamaya sahip. Şu anlık 83 yatırımcısı bulunan 'PooCoin' paranın son 1 saatte 100 kat değerlenerek 1 doları gördüğü belirtildi.