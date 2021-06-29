Şeyma Korkmaz Kimdir? Yaşı, Boyu ve Dizileri

20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de doğan Şeyma Korkmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 172 cm boyunda olan Korkmaz’ın kilosu ise 55’tir. Yay burcu olduğu öğrenilen başarılar ismin saç ve göz rengi ise kahverengidir. Cüneyt Mete ile evli olan Şeyma Korkmaz'ın Tuğba ile Tolga isminde kardeşleri de vardır. Annesinin ismi Sabriye Korkmaz, babasının ismi ise Kadri Korkmaz olan oyuncu rol aldığı diziler ile adından söz ettirmektedir.

Baba tarafından Boşnak kökenli olan oyuncu Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Bir abisi bir de ablası olan Korkmaz, 1 Mayıs 1919 tarihinde ise Beni Affet isimli dizide rol aldığı Cüneyt Mete ile dünya evine girmiştir. İlköğretim eğitimini Eskişehir'de tamamlayan oyuncu 2000 senesinde Çanakkale’ye yerleşmiş ve geri kalan 11 senelik eğitim hayatını Çanakkale'de okumuştur. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde bitiren Şeyma Korkmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nü de tamamlamıştır.

Üniversitede okurken fotoğrafçı arkadaşı Sezai Suda’ya modellik yapmaya başlayan başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz Çanakkale'de bulunan bazı mağazaların katalog çekimlerinde yer almıştır. Bu işlerin tamamen para kazanma amaçlı olduğunu açıklayan oyuncu daha sonra orada bulunan fotoğrafların televizyon ekranlarında yer almasına vesile olduğunu belirtmiştir. Üniversite son sınıfta okurken atölye dersinde telefonunun çaldığını açıklayan Korkmaz, bir diziye başlayacaklarını, kendisinin resimlerini gösterdiklerini ve kendisi ile görüşmek istediklerini aktarmıştır.

O dönemlerde oyunculuk yapmak istediğini açıklayan Korkmaz, daha önce bir girişimi olmadığını, okul bittiği zaman önüne bakacağını düşündüğünü belirtmiştir. İşe başladıktan sonra Çanakkale ile Ankara arasında mekik dokuyan Şeyma Korkmaz ilk önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayata Beş Kala isimli dizide Yağmur karakterine hayat verdiğini belirtmiştir. Kısa süren bu dizi ardından Beni Affet isimli dizide rol alan oyuncu caha sonra bir sinema filminde de oynamıştır.