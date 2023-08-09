Enflasyonun baskılanması için yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirlerden biri de kredi kartı kullanımına ilişkin oldu. Enflasyonu düşürmek isteyen hükümet, talebi azaltmaya çalışıyor. Bunun için bazı alışverişlerde kredi kartı kullanımı sınırlandırıldı.

Ekonomi yönetiminin başındaki iki isim olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek için yeni politikalar belirlemeye devam ediyor. Enflasyon konusunda yeni önlemler alan hükümet, kredi kartları ile ilgili önemli bir hamle yaptı. Bazı harcamalarda kredi kartına taksit uygulanmasını kaldırdı. Bu harcamalar özellikle seyahate çıkmayı planlayanları yakından ilgilendiriyor.

YURT DIŞI SEYAHAT HARCAMALARINDA TAKSİT KALDIRILDI

Alınan kararla beraber yurt dışı seyahat harcamalarında taksit kaldırıldı. Yurt dışında yapılan hava yolu, seyahat, konaklama harcamalarında kredi kartına taksit yapılamayacak. BDDK tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanması sürecinde dikkate alınan risk ağırlıklarının artırılmasına karar verildi. Bu nedenle kredi kartı ve krediler için yeni düzenlemeler yapılıyor.

KARAR, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ DE KAPSIYOR

Yurt dışı konaklama, seyahat acenteleri ve havayolları harcamalarında taksitin kaldırılması kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de kapsıyor. Tatil için Türkiye’den çok sayıda turistin gittiği ülkede alınan karar, tepkiyle karşılandı.

Alınan kararla kredi kartı kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Tüketiciler, artan pahalılık nedeniyle kredi kartlarından daha fazla harcama yapıyor. Harcamaların artması neticesinde enflasyonda artış söz konusu oluyor. Enflasyonu düşürmeye çalışan ekonomi yönetimi, iç talebi azaltacak politikalar belirlemeye çalışıyor.

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faizin artması, bu kapsamda değerlendirilebilir. Kredi kartında taksitin sınırlandırılması da bu nedenle yapılan bir düzenleme olarak belirtiliyor. Yapılan düzenlemeler neticesinde enflasyonun olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ekonomi yönetimi, uyguladığı politikalarda ciddi bir kararlılık sergiliyor. Yapılan düzenlemelerin ilerleyen zamanlarda olumlu sonuçlar sağlaması bekleniyor. Ancak vatandaşlar, yapılan düzenlemeler nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.