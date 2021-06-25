Şevval Şahin’i Kıskanan Eski Sevgilisi, Sabancıların Torununu Denize Attı

Miss Turkey 2018 güzeli olarak bilinen Şevval Şahin, bu sefer  fiziği veya tartışmalı olan güzelliği ile ilgili gündemde değil, bambaşka bir olay ile gündemde.

Magazin 25.06.2021 - 09:40 25.06.2021 - 09:42 Berkay Keskin
Şevval Şahin’i Kıskanan Eski Sevgilisi, Sabancıların Torununu Denize Attı

Geçtiğimiz günlerde Sabancıların torunu olarak bilinen  Kerem Sabancı Kamışlı ile görüntülenen  Miss Turkey 2018 güzeli Şahin'in ayrıldığı erkek arkadaşı Marcus, kıskançlık krizine girdi.Marcus, lüks mekanda bastığı Şevval Şahin'in yanında bulunan Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attı. 
Şevval Şahin ve Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ilişki yerine sonlandırdıklarına dair Instagram hesaplarında paylaşım yapmışlardı. Şevval Şahin,  ilişkilerini göz önünde yaşadıkları için takipçilerinin de ilişkilerinin sonlandığını bilmesini istemişti.

2018 yılında gerçekleştirilen 'Miss Turkey 2018' güzellik yarışmasını birinci olarak  seçilen ve daha sonrasında birincilik elde edecek kadar güzel olmadığı yönünde eleştiriler eve yorumlara maruz kalan Şevval Sahin, bu sefer  özel hayatı ile gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Sabancı Kamışlı ile  görüntülenen Şahin,  uzun süredir birlikte olduğu  erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrıldı. Şevval Şahin, Kerem Sabancı ile lüks bir mekanda  yemek yiyeceği esnada, Marcus’un  restoranta gelmesi ile birlikte zor anlar yaşadı.

Denize Attı

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Sinirli bir şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen  Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Hızlı adımlarla,  ikilinin olduğu masaya ilerleyen Aral, Şahin'in yanında bulunan Kerem Kamışlı Sabancı'yı tuttuğu gibi denize attı.  mekanda  bulunan görevlilerin  ve müşterilerin yardımı ile denizden çıkarılan Kerem Sabancı Kamışlı'nın yaşadığı olay karşısında şok geçirdi.

Mekanda bulunanlar büyük şok yaşadı. Bu sırada sakince yemeklerini yiyen lüks mekanda  mekan da oturan kişiler büyük şok yaşadı. Müşterilerin büyük bir şaşkınlık içerisinde yaşanan olayı izledi.
 

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