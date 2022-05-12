Seversin ile Menajerimi Ara Arasında Dikkat Çeken Benzerlik

Kısa süre içerisinde Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yeni yaz dizisi Seversin seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kanal D projesi olan Seversin isimli dizi için hazırlıklar da tam gaz devam ediyor ve projenin yayın hayatına başlayacağı tarih araştırılıyor. Söz konusu dizinin yeni tanıtımı yayınlandı ve projenin romantik komedi türünde ekranlara geleceği bilgisine ulaşıldı. Diziden yayınlanan tanıtımdan anlaşıldığı üzere söz konusu projenin Menajerimi Ara isimli dizinin izinden gideceği yönünde yorumlar da yapıldı.

Menajerimi Ara dizisi bir süre önce final yaparak yayın hayatının sonlandırmıştı fakat yayınlandığı dönemde sadık bir izleyici grubu ile yoluna devam ediyordu. Söz konusu dizi her ne kadar izlenme oranlarında çok yüksek sonuçlar elde etmeyi başaramasa da dizi dünyasına yeni bir nefes getirmiş ve büyük ilgi görmüştü. Projeye her yeni bölümde ünlü isim konuk oyuncu olarak katılıyordu. Menajerimi Ara bir menajerlik ajansı merkezinde yaşanılanları izleyici karşısına çıkarıyordu ve o dünyada perde arkasında meydana gelen olaylar seyirci kitlesi ile buluşuyordu.

Bu yaz Kanal D ekranlarında ekrana gelecek olan romantik komedi dizisi yeni tanıtımını seyircisiyle buluştu ve dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan tanıtım, Menajerimi Ara isimli eski projeyi hatırlattı ve konu hakkında çeşitli yorumlar gerçekleşti. Menajerimi Ara isimli proje gibi Seversin dizisinin de dizi dünyasının perde arkasını anlatacağı yönünde tahminler yapıldı.

Kanal D İç Yapımlar imzalı olarak seyirci karşısına çıkacak olan Seversin dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve proje oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Dizide Burak Yörük'ün oyuncu Tolga Tuna ve İlayda Alişan'ın Asya karakterine hayat verecek öğrenilmiş ve dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu olmuştu.