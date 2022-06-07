Severodonetsk Savaşı 'Saatlik' Değişiyor

Severodonetsk belediye başkanı Oleksandr Striuk'a göre, Ukrayna'nın parlama noktası şehri Severodonetsk'in kontrolü için sokak kavgaları şiddetleniyor ve durum “her saat” değişiyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemesinin “insanları yoksulluğa ittiğini ve tüm bölgeleri istikrarsızlaştırdığını” ileri sürdü.

Zelenskyy, ülkesinin güçlerinin “sert” sokak çatışmalarının şiddetlendiği Severodonetsk'teki mevzilerinden vazgeçmediğini savunuyor .

BM yetkilisi Pramila Patten, milyonlarca Ukraynalının “benzeri görülmemiş” yerinden edilmesinin “insan kaçakçılığı krizine dönüştüğünü” ilan etti.

Ukraynalı bir askeri lider, Rusya'nın Azovstal çelik fabrikasında öldürülen Ukraynalı savaşçıların cesetlerini teslim etmeye başladığını ve düzinelerce cesetlerin DNA testinin yapıldığı Kiev'e nakledildiğini ve kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Johnson, Ukrayna'ya kötü bir barış anlaşması için baskı yapılmaması gerektiğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, üst düzey bakanlar ekibine yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kötü bir barış anlaşmasını kabul etmesi için dünya güçleri tarafından baskı altına alınmaması gerektiğini söyledi.

Johnson'ın sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, kabine toplantısında İngiltere dışişleri bakanı Liz Truss'un Londra'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya karşı ek yaptırımlar hazırladığını da söyledi.

Sözcü, Johnson'ın bakanlarına İngiltere'nin Ukrayna'ya verilen desteğin "ön planda kalacağını" söylediğini de sözlerine ekledi.

“Başkan Zelenskyy'nin kötü bir barışı kabul etmesi için baskı yapılmamasının hayati olduğunu söyledi ve kötü barış anlaşmalarının kalıcı olmadığını belirtti. Putin'in yersiz saldırganlığının meyvesini vermiş gibi göründüğü durumlarda dünyanın herhangi bir sonuçtan kaçınması gerektiğini söyledi" dedi.

Yetkili, Mariupol'un nüfusunun dört kat azaldığını söyledi

Ukraynalı bir yetkili, Rusya tarafından işgal edilen güneydeki Mariupol şehrinin nüfusunun 460.000'den 120 bine düştüğünü söyledi.

Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andriyushchenko Telegram'a verdiği demeçte, yaklaşık 200.000 sakin Ukrayna kontrolündeki bölgelere ulaşmayı başarırken, şehri terk edenlerin 70.000'e kadarı hala işgal altındaki bölgelerde oyalanıyor.

47 bin kadarı Rusya'ya ya da Moskova dostu Beyaz Rusya'ya gitmek zorunda kaldı ve kalan sakinlerin su, elektrik veya doğal gaz olmadan yaşadıklarını söyledi.

Scholz, yaptırımların Moskova'nın askeri yeteneklerini elinde tutmasını engellediğini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda uygulanan sert Batı yaptırımları nedeniyle Moskova'nın askeri yeteneklerini elinde tutamayacağını söyledi.

Scholz, Vilnius ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Artık Rus ekonomisini onlarca yıl geriye götürecek geniş kapsamlı yaptırımlara sahibiz, bu da Rusya'nın küresel ekonomik ve teknolojik ilerlemeye katılamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Moskova'nın geçmişte askeri amaçlarla sivil mal ithalatını kötüye kullandığını da sözlerine ekledi.