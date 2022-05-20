Severodonetsk Bombardımanında 12 Kişi Öldü

Luhansk valisi, Rus kuvvetleri bölgede ilerlerken Severodonetsk'te 12 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Rus güçleri tarafından "tamamen yok edildiğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladığı için Kongre'yi alkışladı.

Biden yönetimi, Kiev'e topçu, radar ve diğer ekipmanlar da dahil olmak üzere 100 milyon dolarlık ek bir güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

Blinken, Rusya'yı, ülkenin ihracatına güvenen dünya çapında milyonlarca insanın arzını "rehine" tutarak Ukrayna'da gıdayı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Mykolaiv bölgesinde beş yaralı:

Bir yetkiliye göre, Rus bombardımanı, Rusya işgali altındaki Kherson sınırındaki güney Mykolaiv bölgesinde beş sivili yaraladı.

"Neyse ki, kurbanlar arasında çocuk yoktu," dedi bölge milletvekili Galina Zamazeyeva Telegram'da.

Ukrayna, Donbas'ta Rus nehir geçişi girişimini engelledi

Ukrayna kuvvetleri, düzenli bir İngiliz savunma bakanlığı Twitter bültenine göre, Donbas'ta bir Rus nehri geçiş girişimini başarıyla önledi.

Görüntüler, Rusya'nın en az bir tabur taktik grubunun zırhlı manevra unsurlarını ve konuşlandırılmış duba köprüleme ekipmanını Severodonetsk'in batısındaki Siverskyi Donets nehrini geçerken kaybettiğini gösteriyor.

Severodonetsk'teki Rus saldırılarında on iki kişi öldü

Bölge valisine göre, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğu bölgesi Luhansk'taki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerine saldırdı.

Serhiy Haidai, Telegram'da yaptığı paylaşımda, saldırı sonucunda Severodonetsk'te 12 kişinin öldüğünü ve bölge genelinde 60'tan fazla evin yıkıldığını söyledi.

O, Severodonetsk'e yapılan saldırının "başarısız olduğunu, Rusların personel kaybına uğradığını ve geri çekildiğini" de sözlerine ekledi. Sözleri bağımsız olarak doğrulanamadı.

Severodonetsk'in 30 km güneyindeki bir kasaba olan Hirske'de, Rus saldırıları nedeniyle bir kişinin daha öldüğü bildirildi.

Kuşatma altındaki Severodonetsk'te '15.000 kişi bodrumlarda saklanıyor':

Bir yetkili, kuşatma altındaki doğu kasabası Severodonetsk'i terk edemeyen 15.000'e yakın sivilin, Rus kuvvetlerinin yoğun bombardımanından kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Bölge yönetimi başkanı Alexander Stryuk, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu insanlar bomba sığınaklarında, apartmanların bodrum katlarında, saklanmanın, bombardımandan sığınak bulmanın mümkün olduğu yerlerde yaşıyorlar" dedi.

Bombardıman olaylarının, isyancıların elindeki Luhansk'ın sadece 100 kilometre kuzeybatısında yer alan ve son haftalarda Rusya'nın saldırısının odak noktası olan kasabadaki evlerin ve apartmanların "yüzde 70'ine kadarını" tahrip ettiğini söyledi.