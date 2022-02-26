Sevda Erginci Elkızı Sonrasında Tiyatro Sahnesine Çıkacak

Ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisi Elkızı final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sona erdirmişti. Ünlü isim bu defa yeni bir dizide rol almak yerine tiyatro sahnesinde seyirci kitlesi ile buluşmayı tercih etti ve konu hakkında detaylar oyuncunun sevenleri merak konusu oldu.

Elkızı dizisinde başarılı oyuncu Sevda erginci İsmail Ege Şaşmaz ile başrolü paylaşmış fakat dizi kısa bir süre sonra yayın hayatına son verme kararı almıştı. Kadroda bulunan oyuncuların sergilemiş olduğu güçlü performanslara ya da etkili hikayesine rağmen proje reyting oranlarında talihsizlik yaşadı ve yalnızca 13 bölüm boyunca ekran hayatına devam edebildi.

Oyuncunun yaşamış olduğu talihsizlik sonrasında Anne isimli tiyatro oyununun hazırlıklarına başladığı öğrenildi ve oyuncunun sevenleri konu ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Söz konusu tiyatro oyunu Anne’de Defne Kayalar, Doğa Halis ve Engin Hepileri gibi birbirinden başarılı ünlü isimler de rol alıyor. Oyunun 17 Mart tarihinde Moda Sahnesi’nde prömiyerinin yapılacağı öğrenildi ve açıklanan bu karar coşku ile karşılandı. İsmail Ege Şaşmaz ile Elkızı dizisinde rol alarak performans sergileyen ünlü oyuncu Sevda Erginci ile ilgili detaylı bilgiler ve tiyatro hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Tiyatro oyununda izleyici kitlesi ile bir annenin eril aile yapılanmasında kayboluşu sergilenecek ve çarpıcı bir komedi sahnelerde yer alacak. sahnelerde bir kadının hayatının elinden nasıl kayıp gittiğine şahitlik edilecek ve seyirci kitlesi oyun karşısında merak duyacak.

Söz konusu tiyatro oyununda ünlü oyuncu Defne Kayalar anne rolüne hayat verirken Engin Hepileri baba rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Elkızı dizisi sonrasında tercihini tiyatro sahnesinden yana kullanan Sevda Erginci ise kız rolüne hayat verirken Doğa Halis de ailenin oğlu rolü ile tiyatroseverler ile buluşacak.