Sertab Erener’den Muhteşem Bodrum Konseri!

Başarılı sanatçı Sertab Erener, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerine keyifli saatler yaşattı. Salgın sebebi ile Bodrum'a yerleştiğini anlatan ünlü isim, 20 sene önce bir arkadaşının tavsiyesi ile Bodrum'da yatırım yaptığını ve pandeminin başladığından beri Bodrum'da bulunduğunu açıkladı. Tüm samimi dostlarının da Bodrum'da konakladığı açıklayan başarılı şarkıcı Sertab Erener, “Artık sizlerden biri sayılırım” şeklinde İfadeler kullandı. Kendisini 40 yıllık Bodrumlu gibi hissettiğini de aktaran ünlü şarkıcı, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro Sahnesi’nde şarkı söylerken sevenlerine de keyifli saatler yaşattı ve eğlenceli bir gün geçirildi. Etkinliğin biletlerinin günler öncesinden tükendiği bilgisine ulaşılırken Sertab Erener vermiş olduğu konserin bu sene 3. konseri olduğunu açıkladı. Birkaç gün önce yaşadığı heyecanı tarif etmesinin imkansız olduğunu açıklayan ünlü isim, insanın 40 senedir şarkı söylüyor olsa bile onun üzerine çalışmadığı zaman kimliğini unuttuğunu fakat bugün kendimizde olduğumuzu belirtti.

Son olarak kendisini salgını sebebiyle elinde bez ile evini siliyor olarak bıraktığını ifade eden ünlü sanatçı, artık sevenleri ile beraber olduğunu söyledi. “Konser boyunca kendinizi koruyun ve maskenizi çıkarmayın” çağrısında bulunan ünlü isim, sevenlerini çok özlediğini de açıkladı.

Bu sene vermiş olduğu 3. konserinin finaline doğru konser alanını dolduran sevenlerinden bir ricada bulunmayı da ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, belediyede çalışan çok yakın bir arkadaşının bulunduğunu, çöp toplayanların bir derdi olduğunu ve sevenlerinden ellerinde bulunan çöpü ve şişeleri küçük bir torbaya atıp konser yerinden tertemiz ayrılmalarını istediğini belirtti. Sertab Erener'in Bodrum konseri ile ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü sanatçı Sertab Erener yaklaşık olarak 2 saat süren konserini sevenlerinden gelen alkışlar eşliğinde sonlandırdı sanatçı, seyircilerin tezahüratları eşliğinde sahneden indi.