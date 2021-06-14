Seri Katilin Evinde Yapılan Kazıda 17 Kurbanın Kemiği Bulundu

Meksika’nın başkenti Meksiko’ya bağlı bir kasadaki seri katilin Mayıs ayında tutuklanmasının ardından olayın yeni detayları ortaya çıkmaya devam etmekte.

Mayıs ayında tutuklanan 72 yaşındaki seri cinayet şüphelisinin soruşturması kapsamında, şüphelinin evinde kazı çalışmalarına başlanmıştı. Savcılar, yapılan kazı çalışmaları devam ederken şu ana dek elde edilen bulguların henüz bitmeyeceği, kazıların aynı mülkte kiraladığı birkaç odanın altına kadar genişletileceğini açıklandı. Son yapılan açıklamaya göre, kazılar esnasında şu ana kadar 3 bin 787 kemik parçasının bulunduğu ve bu parçaların 17 farklı kurbana ait olabileceği belirtildi.

Şüphelinin evinde yapılan incelemeler esnasından bulunan yıllar önce kaybolan kişilere ait kimlik kartları ve diğer eşyaların bulunmasından dolayı cinayetlerin izlerinin yıllarca geriye gidebileceği belirtildi.

Şüphelinin evinin beton zemininde bulunan kemik parçacıkları, kurbanların cesetlerinin küçük parçalara ayrılmış olabileceği düşüncesini doğurmakta. Savcılar tarafından yapılan açıklamaya göre, Andres adlı şüphelinin eskiden kasap olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu ihtimalin daha da güçlendiği açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, "Kemik parçaları, her birinin iyice temizlenmesini, vücudun hangi bölümüne ait olduğunu, anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi ve yaklaşık olarak kurban sayısını belirlemeyi sağlayan 'lateralizasyon' çalışmalarında inceleniyor" ifadesi kullandı.

Ayrıca, “Bu analizler, şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor” ifadesi de eklendi.

Ülkedeki yasalardan dolayı tam kimliği açıklanmayan adı Andres olarak tanımlanan 72 yaşındaki şüpheli, 14 Mayıs’ta son kurbanı olan 34 yaşındaki bir kadını kasap bıçakları ve demir testereyle parçalayıp öldürme gerekçesiyle yargılanmasına karar verilmişti.

Nasıl Yakalanmıştı?

Şüphelinin son kurbanının bir polisin eşi olmasından ötürü yakalanan 72 yaşındaki seri katil, kurbanıyla en son alışverişe çıkacağı biliniyordu. Lakin alışverişe çıktıktan sonra uzun bir süre haber alınamayınca polis durumdan şüphelenmişti. Kamera kayıtlarının kontrol edilmesiyle, polisin eşinin şüphelinin evinin sokağına girdiği görülmüş ancak daha sonrasına erişim olmamıştı. Bunun üzerine, şüphelinin evine giden polis, eşinin cesedini evde bulmuştu. Ayrıca evde, kadın kıyafetleri, seçmen kimlikleri, kurbanlarını kayda aldığı düşünülen kasetler de bulunmuştu.

Evde bulunan videoların formatlarının epey bir eski olması, cinayetlerin uzun bir zamandır sürdüğü düşüncesini güçlendirecek nitelikte. Evde, 2007’den sonra üretilmeyen video kasetleri bulunmuştu ancak Meksika’da bu tür video formatları diğer ülkelerde pek kullanılmasa da, ülkede henüz tam anlamıyla kullanımdan kalktığı söylenemez.