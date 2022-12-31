Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor, Şahmaran Dizisinde Neler Oldu?

Ekranların iki sevilen oyuncusu Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya ile ilgili oldukça şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı ve durumun gerçekliği merak konusu oldu. İki popüler oyuncunun aşk yaşadığı iddiası gündemde yer aldı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Magazin gündemine damga vuran konu ile ilgili çeşitli yorumlar yapılırken sosyal medyada da bu konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz isimli iki başarılı oyuncu Netflix projesi olan Şahmaran isimli dizide başrolde yer alıyor ve güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergiliyordu. İki ünlü oyuncunun Şahmaran dizisinde birlikte rol alması sonrasında aşk yaşadığı iddia edildi ve iki ünlü oyuncu mercek altına alındı.

Konu hakkında yapılan bir habere göre 2022 senesinin yeni bir aşk bombası ile kapatılacağı yazıldı ve çok önemli iddialar ortaya atıldı. Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın tehlikeli yakınlaşma şeklinde lanse edilen aşkının resmiyet kazandığı belirtilirken çiftin yılın aşkına imza attığı yönünde ifadeler kullanıldı. Söz konusu haber sonrasında gözler Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya ikilisine çevrildi ve iki ünlü oyuncunun yapacağı yorumlar merak konusu oldu. Başarılı isimler Adana'da Şahmaran dizisinin setinde tanışmış ve ikilinin sette başlayan arkadaşlıkları daha sonra İstanbul'a taşınmıştı. Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın daha sonra aynı arkadaş ortamında görüşmeye başladığı ifade edilirken aşk iddiası ise magazin gündemine damga gibi vurdu.

Konu hakkında elde edilen bilgilere göre Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya ikilisinin set arkadaşlığının konuşulduğu gibi aşka dönüştüğü ifade edildi ve bu durumun yılın aşkı olduğu yazıldı. Burak Deniz yoğun bir sene geçirmiş ve Kal, Cahil Periler ve Şahmaran gibi birbirinden başarılı 3 ayrı yapımda oyunculuk performansı sergileyerek hayranları karşısına çıkmıştı. İş yoğunluğu sebebiyle yaşadığı bu süreçte Didem Soydan'dan ayrılık kararı alan ünlü oyuncu Burak Deniz bir süredir özel hayatında yalnızdı. Ünlü ismin projelerini bitirdiği öğrenirken menajeri ile beraber dinlenmek için İzlanda tatiline çıktığı biliniyordu.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in beraberlik yaşadığı iddiası sonrasında Burak Deniz'in tatilde moral ve enerji depoladığı ve bugünlerde sevgilisi Serenay Sarıkaya ile uzak görüşmeyi tercih ettiği yazıldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı 2 ünlü ismin aşklarından emin olması sonrasında kamera karşısına el ele çıkacağını düşünüyor ve bu durumdan kuşku duymuyor.

Serenay Sarıkaya hayatı ve biyografisi! Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara'da 1 Temmuz 1991 tarihinde hayata gözlerine açan Türk model ve oyuncu Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş ve jüri özel ödülünü kazanmıştır. İlk oyunculuk tecrübesini ise 2006 senesinde Şaşkın isimli filmde rol alarak kazanan oyuncu daha sonra Plajda filminde performans sergilemiştir. Oyuncunun ilk dizisi ise Sinan Çetin'in Peri Masalı isimli projesi olmuştur.