Serenay Aktaş'ın Kariyerinde Bir İlk

20 Haziran akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak olan Sevmek Zamanı dizisi, ünlü oyuncu Serenay Aktaş için farklı bir anlam taşımaktadır. Deniz Işın ve İlhan Şen'in başrolünde yer aldığı dizi de Serenay Aktaş da önemli bir rolün sahibidir. Ünlü oyuncu, yayın gününe hazırlanan yeni dizinin hem kamera önünde hem de kamera arkasında büyük bir emek harcandığını iletti.

Çok küçük yaşlarda başladığı futbolcu kariyerinin yanında oyunculuğa da yer veren Serenay Aktaş, Sevmek Zamanı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Aktaş, daha önce oynadığı dizilerde böyle önemli bir rol üstlenmediğini belirtti. Sevmek Zamanı dizisinde Leyla isimli karakteri canlandıracak olan Aktaş, ilk defa Leyla gibi bir karakterle ekranlarda yer alacağını ve bunun da daha fazla heyecan yarattığını söyledi. Leyla karakteri, güçlü, aklına koyduğunu yapan ve zamanla anlatılmayı hak eden bir kadın karakter.

Sevmek Zamanı Dizisi Hakkında

20 Haziran akşamı seyirciyle buluşacak olan Sevmek Zamanı, Yıldız Hülya Bilban'ın yönetmenliğini yaptığı Nalan Merter Savaş'ın senaryosunu yazdığı Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın yer almaktadır. Ayrıca Serenay Aktaş, Toprak Can Adıgüzel, Beren Soysal, Çağdaş Onut Öztürk gibi oyuncular da dizide performans sergileyecektir. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında olması beklenen Sevmek Zamanı, daha ilk bölümü yayınlanmadan yaptığı tanıtımlarla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin konusu da merak ediliyor.

Dizi temelde bir aşk hikâyesini konu alıyor. Ancak diğer yaz dizilerinden farklılaşmaktadır. Firuze, çok çalışkan, okuyan, akıllı ve azimli biridir. Yaşadığı zor çocukluğunun ardından Firuze'yi ve kardeşini Muhsin Baba isimli biri evlat edinmiştir. Evlat edinilmesinin ardından da sessiz bir yaşam sürmeye başlamıştır. Ancak bu yaşamı Kağan ile tanışınca değişir. Yeşilçam naifliğinde ve sıcaklığında tanışma hikâyesine sahip olan Firuze ve Kağan, birbirlerinin hayatlarında bir kasırga etkisi yaratır. Önceden kendisini koruyan ailesiyle güvenli bir yaşam süren Firuze, Kağan ile birlikte o hayatını geride bırakacaktır.

Serenay Aktaş Kimdir?

Sevilen ünlü oyuncu ve futbolcu Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 15 yaşında Zeytinburnuspor' da futbolcu olmasıyla futbol kariyeri başlamıştır. Zeytinburnuspor' da iki sezon yer aldıktan sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. Serenay Aktaş'ın kariyerindeki en önemli takım ise 2015'te transfer olduğu Beşiktaş olmuştur. Aktaş, 3. ligde yer alan Beşiktaş'a 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynadıktan sonra transfer olmuştur. Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından oyuncu olmaya karar vermiştir.

Serenay Aktaş'ın yer aldığı ilk dizi Kanıt olmuştur. Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu rollerini üstlenmiştir. Ekranda yer aldığı süreyi arttıran proje ise Arka Sıradakiler olmuştur. Arda Sıradakiler dizisinde Gülsüm karakteri, Aktaş'ın ilk önemli rolüdür. Bu başarısının ardından da yayınlandığı dönem Türkiye'de büyük bir kitle tarafından takip edilen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü bir sezon üstlenmiştir.

Kaçak Gelinler, Acil Aşk Aranıyor, Gülümse Yeter, İlişki Durumu Karışık ve Savaşçı oyuncunun yer aldığı diğer önemli yapımlar arasında yer almaktadır. Serenay Aktaş'ın katıldığı bir de önemli yarışma bulunuyor. 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yarışmıştır. Yarışmada 91 gün kalan Aktaş, adaya vedasının ardından birçok televizyon dizisinde yer almayı sürdürmüştür. Yarışma, Aktaş'ın pek çok kişi tarafından tanınmasını sağlamıştır. Günümüzde ise kariyeri için bir ilk olarak nitelendirdiği Leyla karakterini canlandıracağı Sevmek Zamanı dizisiyle hayranları tarafından merakla bekleniyor.