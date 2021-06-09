Seren Serengil İzleyicilerine Veda Etmek için Ameliyatını Erteledi

Seren Serengil'in böbrek taşı düşürdüğü anlaşıldı, safra kesesi ameliyatı da olması gereken sunucunun operasyonu erteleme kararı alıp işine dönme kararı aldı. Serengil, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz yayına izleyicilere veda etmek için çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve sunuculuğunu yaptığı programda sürekli birileri ile polemiğe giren Serengil magazin gündeminden düşmüyor. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla ile mücadele ediyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016 yılında geçirmiş olduğu mide operasyonu sonrasında hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayan Serengil, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Serengiil uzun zaman önce mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçirmiş ve bu ameliyatın ardından 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü.

Uzun süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı, dün böbrek düşürdüğü anlaşılan Serengil’in artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Dün gece safra kesesi ameliyatı da olması gerekirken operasyonu erteleme kararı alıp sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkarak izleyicilerine veda etmek istedi.

46 Kiloya İndi

Seren Serengil, istediği kiloya ulaşmak için geçirmiş olduğum mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü.

Dumping Sendromu Nedir?

Dumping sendromu, midenin bir kısmının veya tamamı ile alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu ardından ortaya çıkan bir problemdir. Midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla, yemek yedikten 10 - 30 dakika sonra karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere sebep olabilen Dumping sendromu mide çıkışında bulunan kasların iptal edilmesi sebebiyle midede bulunan besinlerin kontrolsüz olarak ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani bir şekilde meydana gelir, genellikle şeker içeren besinlerden sonra ortaya çıkar.