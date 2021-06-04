Sera Kutlubey Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında

Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 tarihinde Ankara dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan Kutlubey, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Güzel oyuncu 1.65 boyunda 52 kilodur.

Sera Kutlubey Ankara'da dolmuş ilkokul çağlarında ise İstanbul'a yerleşmiştir. Küçüklük hayali ise oyuncu olmaktır. Küçük yaşta tiyatro kulübüne girerek sahneye olan ilgisini keşfeden genç oyuncu, lise çağlarında ilk sahnesine çıkmıştır ardından ise tiyatro sınavları için çalışmaya başlamıştır. üniversite eğitimini, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk ve diksiyon dersleri ama alarak profesyonel hayata bir adım daha yaklaştı.

Kariyerine ise ilk adımı 2016 yılında, ‘Kehribar’ dizisinde canlandırdığı ‘Leyla’ karakteri başladı. ‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı ‘Cemre Yılmaz’ karakteri ile kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. 2016 yılından beri aktif bir şekilde dizilerde ve Tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2021 yılında, Hercai dizisinin kadrosuna Azra karakteri ile katılan Kutlubey, dizideki performansı ile adından sıkça söz ettirdi.

Genç oyuncu, Kariyerine ise ilk adımı 2016'da , ‘Kehribar’ dizisinde canlandırdığı ‘Leyla’ karakteri ile attı. ‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı ‘Cemre Yılmaz’ karakteri ile ise kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Oyuncu Kehribar, Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul, Hercai gibi ekranların sevilen dizilerinde yer aldı. 27 yaşında olan genç oyuncu, şimdiden 3 ödülün de sahibi. 2014 yılında, Jüri Özel Ödülü, 2017 yılında Yılın Gelecek Vadeden Yeteneği,son olarak ise Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Televizyon Dizileri

2021- Hercai / Azra

2019/2020 – Zalim İstanbul / Cemre

2017 – İsimsizler / Seher

2016 – Babam ve Ailesi / Hasret

2016 – Kehribar / Genç Leyla

Tiyatro Oyunları

2018- Diyelim ki Birlikteyiz

Ödülleri

2014- İBB. Şehir Tiyatroları / Jüri Özel Ödülü

2017- Gelişim Üniversitesi / Yılın Gelecek Vadeden Yeteneği

2020- Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri/ Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü