Şentop: “Kılıçdaroğlu Beni Hedef Alan Bir İftira Attı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, gündemde yer alan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan iddialarda bulunduğunu söyleyen Şentop, bunu açıklayacak kişinin kendisi değil konunun muhatabı olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul ofisinde basın toplantısı düzenlendi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop önemli ifadeler kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı sırasında “Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir?” şeklinde bir soruyu yöneltmesi ve “Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır.” şeklinde ifadeler kullanması hakkında yanıtlar da verildi.

Grup toplantısında kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirada bulunduğunu ifade eden Mustafa Şentop, söylenenlerin kendisinin de aslı olmadığını ve yalan olduğunu bildiği halde yapılmış olduğu bir iftira olduğunu açıkladı. “Gözünü kırpmadan, bu kadar tek nefeste düşünmeden bir insana açık açık ve bile bile yalan ile iftirada bulunan bir insanın ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor, bunu unutmuş olabilir ya da bilerek yapıyor. Eğer bilerek yapıyor ise bunun ahlaksızlık ve haysiyetsizlik olduğunu söyledim.” şeklinde ifadeler TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kullanıldı.

Kılıçdaroğlu için ne biliyor ise bu konu hakkında açıklasın dediğini ifade eden Şentop, bu konu hakkında itiraz ettiği noktanın tartışma konusu olan 10 bin doları kim alıyor ya da kim almıyor, açıklanmasının ya da açıklanmamasının olmadığını, kendisine yöneltilen iftira olduğunu belirtti.

Bu konuda mümkün olduğu kadar günlük ve politik tartışmalara girmemeye çalıştığını ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuştuğu zaman da belli bir nezaket içerisinde hareket etmeye çalıştığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef aldığı ağır bir iftira karşısında hak ettiği cevabı verdiğini de belirtti. Bu şekilde iftira hakkında herhangi bir şey açıklayacak olan kişinin kendisi olmadığını ve bu sözü, ifadeyi dile getiren kişinin kendisi olmadığına vurgu yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iddiaları bilen kişinin de şahsı olmadığını ve dolayısı ile bunu açıklayacak olan kişinin de kendisi olmadığını ifade etti.