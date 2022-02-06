Senegal vs Mısır: Kamerun AFCON Finaline Nasıl Hazırlanıyor?

Temmuz 2019'da Senegalli gazeteci Bamba Kasse, afrika uluslar kupası (AFCON) finalinde Cezayir'e yenilen milli takımı Lions of Teranga'nın Kahire Uluslararası Stadyumu'nda hayal kırıklığına uğradığını, hayal kırıklığına uğradığını ve hayal kırıklığına uğradığını gördü.

El Cezire'ye konuşan Kasse, "Herkes hayal kırıklığına uğradı." dedi. "Senegal için iyi bir oyun değildi çünkü Cezayir ilk beş dakikada gol attı, oyunu kapatmaya karar verdi ve Senegal bir daha geri dönmedi."

Bağdat Bounedjah'ın bu atışı saptırıp Senegal'i ikinci bir AFCON final kaybına mahkûm etmesinin üzerinden iki yıl geçti - ilki 2002'de Kamerun'a karşı olmak üzere - Batı Afrikalılar Pazar günü finalde yedi kez şampiyon olan Mısır ile karşı karşıya geldiklerinde bir şansa daha sahipler.

"Çok zor bir maç olacak. Mo Salah ile Mısır ve Sadio Mane ile Senegal... Kolay olmayacak," diyor Kasse.

"Mısır, yedi AFCON finali kazanma deneyimlerinden dolayı favori olacak, ancak biz Senegalliler kazanmak istiyoruz."

Kamerun'un başkenti Yaounde'de senegalli dükkan sahibi Ousmane Thioye, Mane'nin finalde durdurulamaz olacağına inanıyor.

"İnşallah [Allah nasip ederse]!" diye haykırdı. "Senegal formalarının armasına bir yıldız koyacak ve bizi yönetecek olan Mane olacak. Bu yarışmayı takip ettim, yapmak istediği şeyde onu durduracak bir oyuncu görmedim."

Salah'a karşı temkinli olup olmadığı sorusuna Thioye, böbürlenerek şunları söyledi: "Kalidou Koulibaly [Napoli defansı] adında bir savunma bakanımız var. Savunmada her zaman iyidir, bize garanti var."

Thioye, Yaounde'de "12eme Gainde" adlı 23 Senegal uyruklu bir grubun parçası ve turnuva boyunca uluslarını destekliyor.

"Pazar günü, Senegal'i zafere itmek için arkadaşlarımla stadyumda olacağım." dedi.

Mısır için, Firavunlar yarı finalde ev sahibi Kamerun'u elediğinde Perşembe günü Olembe Stadyumu'na sadece birkaç taraftar geldi.

Maç günü çok sayıda taraftarın Yaounde'ye indiği ancak stadyuma varamadığı bildirildi.

Nadine ve Mohamed, seyircilerin çoğunun ev sahibini desteklediği Olembe Stadyumu'ndaki bir avuç Firavun taraftarı arasındaydı.

"Senegal'e karşı mı? Pazar günü 2-0 oldu." dedi. "Mohamed Salah'ın çalışmalarına güveniyoruz. Pazar günü teslim edecek."

Mısır'ın sekizinci tacını beklemesi - finalde Gana'yı 1-0 yendikleri 2010'dan bu yana ilk kez - Mohamed'in aklında.

Mohamed, "Finale ulaştığımız için çok mutluyum." dedi. "2010'dan beri uzun süre bekledik ve Pazar günü sekiz numaralı yıldızımız olacağını biliyorum."

Ev sahibi Kamerun için, yarı final yenilgisinden bu yana başkentte mutlak sessizlik var.

Olembe mahallesinde Stephane Pico, "Silahlarımız elimizdeyken öldük" dedi. "İlk yarıda o maçı kazanma ihtimalimiz vardı çünkü gol atma fırsatımız vardı ama olmadı."

Pico, Mısır'ın sekizinci afcon şampiyonluğunu kazanmasını istemediği için Pazar günü Senegal'i desteklediğini söyledi.

"Mısır Pazar günü kazanırsa, sekiz AFCON'a sahip olacak ve bu da Kamerun'un aradaki farkı kapatmasını zorlaştıracak."

Ancak Yılmaz Lions taraftarı Alain Yakani, Kamerun'un ev sahibi ülke olduğu için zafere çıkmak zorunda olmadığını ve onların yokluğuna rağmen final için stadyumda olacağını söyledi.

"Stadyuma herhangi bir takımı desteklemek için değil, maçın gösterisini izlemek için gideceğim çünkü Mohamed Salah ve Sadio Mane oynayacak."