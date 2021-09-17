Sen Çal Kapımı Erdem’den Film Projesi

17 Eylül tarihinde sinemalarda olacak olan Amacı Olmayan Grup isimli film oldukça iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Son olarak Sen Çal Kapımı ismini romantik komedi dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Sarp Bozkurt da yeni filmde rol alıyor.

Filmin başrollerinde birisi olan yetenekli oyuncu Sarp Bozkurt, 17 Eylül tarihinde sinema salonlarında yeni filmi ile sevenleri ile buluşacak. Bunun yanı sıra 14 Eylül Salı akşamında Amacı Olmayan Grup filminin galası gerçekleşti. Özdilek AVM Cinetime Sinemaları’nda gerçekleştirilen film galası dikkat çekici nitelikte oldu. Aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda da Çakallarla Dans serisinin yazarı olarak tanınan Ali Tanrıverdi'nin oturduğu bilgisine ulaşıldı. Gala gecesine kahkahalar damga vururken projenin yapımcılığını da Murat Şeker'in üstlendiği öğrenildi.

Filmin başrol oyuncuları ise Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Ali Barkın, Hülya Gülşen ve Naz Çağla Irmak olarak açıklandı. Yapımcı Murat Şeker ile yönetmen Ali Tanrıverdi basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu. Pandemi sebebiyle Amacı Olmayan Grup filminin gösteriminin ertelendiği bilgileri seyirci kitlesi ile paylaşıldı. Sonunda filmin seyirciler ile buluşacağını duyuran yapımcı ve yönetmen heyecanlarına paylaştı. Amacı Olmayan Grup isimli film hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Filmin yönetmeni Ali Tanrıverdi önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve 2 sene sonra bir araya gelebilecekleri için mutluluk yaşadıklarını söyledi. İnsanların da sinemaya gitmeye başlamalarını umduğunu söyleyen Ali Tanrıverdi, ekmeklerini sinemadan kazanan insanlar olduğunu ifade etti.

Filmi sinema için yaptıklarını ve insanları da sinemaya davet ettiklerini açıklayan Tanrıverdi seyirci kitlesinin bu filmi izledikten sonra pişman olmayacaklarını belirtti. Yapımcı Murat Şeker de film hakkında özel açıklamalar gerçekleştirirken filmin ismin aksine ekip olarak belirli bir amaç doğrultusunda bir araya geldiklerini anlattı. Gala gecesine Timur Savcı, Cemal Okan, Didem Balçın, Ferhat Aslan, Sarp Levendoğlu ve İsmail Acar gibi isimler de katılım gösterdi.