Sen Çal Kapımı Dizisinin Yerini Ada Masalı Doldurdu!

Elde edilen reyting oranları projelerin kaderini de belirlemeye devam ediyor. Ekranlara getirilenler yeni bölüm ile beraber reyting oranları da merak edilen diziler sonuçlara göre ya final yaparak ekran macerasını sonlandırıyor ya da yayın hayatına devam ediyor. Reyting oranlarının yanı sıra sosyal medyada projelerin konuşulma oranları da oldukça önem taşımakta. Sosyal medya, dizileri yayın süresini belirleyen bir etken olurken seyirci kitlesinin yorumları da dikkat çeken bir nokta oluyor. Diğer taraftan başrol oyuncularının ekran uyumu da projenin devamlılığı için önem taşıyan bir durum.

15-22 Eylül haftasının en popüler dizi çiftlerin yayınlayan sosyal medya araştırma şirketi Somera, bazı sonuçları gözler önüne serdi. Yayınlanan listede ekran hayatına devam ettiği süre boyunca zirveyi kimseye kaptırmayan Sen Çal Kapımı dizisinin yerini dolduran proje görüldü. Final yapan Sen Çal Kapımı dizisi yerine Ada Masalı dizisi zirveye yerleşti. Projenin başarısı gözlerden kaçmazken Poyraz ile Haziran karakterlerine hayat veren Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, en popüler çift ilan edildi. 526.940 ileti sayısı ile 1. olan çift sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

İkinci sırada ise TRT ekranlarının sevilen yapımları arasında bulunan Teşkilat dizisi yer aldı. Serdar ile Zehra karakterleri 494.194 ileti sayısı ile ikincilik koltuğuna oturdu.

3. sırada ise yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ve romantik komedi türünde seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli dizi yer aldı. Esra ile Ozan çifti, 360.064 ileti alarak listede 3. Oldu. Burcu Özberk ile İlhan Şen tarafından hayat verilen Esra ile Ozan karakterleri 3. seçildi. Kardeşlerim dizisinde seyirci karşısına çıkan Asiye ile Doruk çifti ise 265.627 ileti olarak 4. seçildi. 5 seçilen çift ise Baht Oyunu dizisinde seyirci karşısına çıkan Ada ile Bora oldu.