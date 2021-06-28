Selin Şekerci ve İbrahim Selim Aşk mı Yaşıyor, İkili Aşk İddialarına Hangi Yanıtı Verdi?

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, İbrahim Selim’in sunduğu programa Nisan ayında konuk olarak katılmış ve yorumları ile adından söz ettirmişti. Son olarak ikilinin beraberlik yaşadığı öne sürülmüş ve ilgi çeken konu hakkında detaylar merak edilmişti. İbrahim Selim ile Selin Şekerci çiftinin konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığı bilgisi öğrenilirken Selin Şekerci'nin kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yapılan haberlere göre çiftin yeni bir birlikteliğe yelken açtığı, yaklaşık olarak 1 aydır beraber olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği gibi bilgiler konuşuldu.

Ünlü oyuncu Selin Şekerci Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu YouTube programına katılmış ve beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Selim ile paylaştığı fotoğrafın altına “birbirimizi özlemişiz” şeklinde bir açıklama yazısı da yazan Selin Şekerci, bu yazı ile iddiaları güçlendirdi. “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa katılıp samimi açıklamalarda bulunan oyuncu hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri de anlatmıştı. Bu sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Şekerci oyunculuk yaptığı sırada bir taraftan da konservatuara hazırlandığını ve her sene Dokuz Eylül Üniversitesi sınavlarına girdiğini de belirtmişti. Ünlü oyuncu yapmış olduğu bu önemli konuşma ile birlikte jürinin kendisine “Yine mi sen geldin?” şeklinde bir soru yönelttiğini de ifade etmiş ve yapmış olduğu bu itiraf ile dikkat çekmişti.

31 yaşındaki oyuncu her sene ısrarla sınavlara girdiğini ve bir gün hiç unutmayacağı bir olay yaşadığını söylemişti. Jüri üyesinin kendisi için dizilerde oynadığını, televizyonlarda iş yapması gerektiğini ve kendisinde tiyatro enerjisinin bulunmadığını söylediğini aktarmış ve daha sonra bu açıklama yapan jüri üyesinin kendisinin oynadığı bir dizi için seçmelere katıldığını belirtmişti.