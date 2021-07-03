Selin Şekerci İbrahim Selim ile Aşk Yaşadığı İddialarına Hangi Yanıtı Verdi?

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile aşk yaşadığı ile ilgili çıkan iddiaları doğrulayan nitelikte açıklama yapan başarılı isim Selin Şekerci, merak edilenlere yanıt verdi. Aşk iddialarının doğru olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Selin Şekerci, her şeyin güzel ve yolunda olduğunu da söyledi. Birlikteliklerini adeta ilan eden ünlü oyuncu keyfi halleri ile de dikkat çekerken sevenlerini mutlu etti.

Son günlerde magazin gündeminin üst sıralarında yer alan haberlere göre sevilen oyuncu Selin Şekerci'nin kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmış ve ünlü isimlerden bir açıklama beklenilmişti. Çiftin ilişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşulurken ikilinin yeni bir birlikteliğe yelken açması da hayranlarını mutlu etti.

Ünlü oyuncu önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansırken muhabirle ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Aşk iddialarını doğrulayan yönde açıklamalar yapan ünlü oyuncu Selin Şekerci, bu şekilde merak edilenlere de yanıt vermiş oldu. Son dönemde İbrahim Selim ile Selin Şekerci hakkında önemli iddialar ortaya atılmış fakat ikili henüz bir açıklama yapmamıştı. Bu sebeple aşk iddiaları bir dedikodu olarak kalırken Selin Şekerci bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada muhabirlerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında iddialara cevap verdi. İbrahim Selim ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu, şu anda her şeyin yolunda ve güzel olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Selin Şekerci, bu haber ile hem kendisinin hem de İbrahim Selim'in hayranlarını mutlu etti.

Selin Şekerci, Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu YouTube programına konuk olarak katılmış ve birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafın altına “birbirimizi özlemişiz” şeklinde açıklama yazan oyuncu, son olarak birliktelik haberlerini de doğruladı.