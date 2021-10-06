Selin Ciğerci: Severek Ayrıldım

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Show TV ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığı BBO Yapım tarafından üstlenilen moda programına katılım gösterdi. 1 Başka Güzel isimli televizyon programında özel açıklamalar gerçekleştiren Selin Ciğerci, özel hayatı hakkında konuştu ve gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmacılar gelinlik konsepti sebebi ile gelinlik giyerek podyuma çıktı ve sıklık yarışının yanı sıra duygusal anlar da yaşandı. Jüri üyelerinden Selin Ciğerci gelinlik konseptinin olduğu bu özel günde kısa bir süre önce noktaladığı evliliği hakkında özel açıklamalar gerçekleştirdi. Daha önce hiçbir yerde paylaşmadığı detayları Show TV ekranlarında yayınlanan moda programında paylaşan sosyal medya fenomeni dikkatleri üzerine çekti.

Program sunucusu Esra Eron'un sormuş olduğu “Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?” sorusuna samimi bir şekilde cevap veren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, adından söz ettirdi. Duygusal bir insan olduğunu belirten Ciğerci, kendisi için tabii ki aşk evliliği olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra eşinden severek ayrıldığını da gözyaşları içerisinde anlatan fenomen, özel açıklamalar gerçekleştirdi.

Kendisi için evinde huzurlu bir evliliğin olmasının yeterli olduğunu açıklayan Selin Ciğerci, evlilikte parayı önemsemediğini de söyledi. Paranın ve mantığın kendisi için geri planda olduğunu açıklayan sosyal medya fenomeni, aşk olduğu zaman 2 oda 1 salon evin yeteceğini aktardı. Mutlu evliliğin sırrını veren fenomen, 2 oda 1 salon evin olmasının, eşinin ve kendisinin işi gitmesinin yeteceğini ifade etti.

Sosyal medyada elde ettiği başarılar sonrasında kozmetik sektörüne adım atarak da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Ciğerci, paranın bir şekilde kazanılacağını açıkladı ve sıfırdan bugüne kadar nasıl geldiğini aktardı. Sosyal medya hesabını kullanmaya başladığı sırada Tahtakale'den incik boncuk aldığını anlatan Ciğerci, takı yapıp eşi ile birlikte sattığını da söyledi. Bunun yanı sıra yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın kendisine vermiş olduğu destekler hakkında da konuştu.