Selçuk Tekay öldü mü? Selçuk Tekay kimdir? Neden öldü?

Türk müziğinin usta ismi; keman virtüözü, bestekar, aranjör ve şef Selçuk Tekay hayatını kaybetti.

Çok sayıda Güfte ve Bestesi bulunan Keman Virtüözü Selçuk Tekay, vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Emel Sayın, Müzeyyen Senar, Adnan Şenses, Bülent Ersoy, Ebru Güneş ve Muazzez abacı gibi isimlerle çalışan Selçuk Tekay kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Selçuk Tekay neden öldü?

Çok sayıda güfte ve bestesi bulunan keman virtüözü Selçuk Tekay 68 yaşında hayatını kaybetti.