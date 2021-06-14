Selçuk Tekay Hayatını Kaybetti! Ünlü Besteci ve Keman Virtüözü Üzüntüye Boğdu

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay’ın hayatını kaybettiği haberi ülke genelinde üzüntü ile karşılandı. Sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile üzücü haberi takipçilerine duyurdu. Tekay, Türk müziğine unutulmaz besteler kazandıran çok değerli bir sanatçıydı.

Emel Sayın Sosyal Medya Hesabından Üzücü Haberi Duyurdu

Ünlü sanatçı Emel Sayın'ın sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ile birlikte ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay’ın hayatını kaybettiği haberine ulaşıldı. Sosyal medya gönderisinde Sayın, söyleyecek bir söz bulamadığını ve çok ama çok üzgün olduğunu belirtti. “Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay” şekilde ifadeler kullanan Emel Sayın, ünlü bestecinin ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır dilediğini duyurdu.

Unutulmaz Bestelere İmzasını Atmıştı

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle 68 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tekay, ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğdu. Unutulmaz bestelere imza atan usta bestekar ve keman virtüözü Selçuk Tekay, çok sayıda eserler oluşturulmuş ve müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer almıştı. “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”, “Unuturum Diye Yorma Kendini”, “Yorgunum Dostlar”, “Vurgun”, “Aradığın Aşkı Buldun Mu?” ve “Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu” gibi unutulmaz şarkılar, usta bestekar ve keman virtüözü Selçuk Takay’ın en bilinen eserleri arasında yer alıyordu.

Selçuk Tekay Kimdir, Selçuk Tekay Kaç Yaşında Vefat Etti?

1953 senesinde Kars Kağızman ilçesinde hayata gözlerini açan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ardından konservatuar eğitimi almıştı. Bunun yanı sıra, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı ve Emin Ongan gibi birbirinden başarılı önemli hocalardan eğitim görmüştü. Hayatını kaybedene dek 100'e yakın albüm yönetmenliğini yapan Selçuk Tekay, Zeki Müren, Emel Sayın, Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Muazzez Abacı, Ebru Gündeş ve Ahmet Özhan gibi pek çok sanatçının albüm ve sahne çalışmalarına yönetmiş, orkestra şefliğini üstlenmişti.

Başarılı ismim kalp krizi geçirip vefat etmesi ardından Sibel Can, Erol Evgin, Ferhat Göçer, Behzat Uygur ve Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçılar da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıp Tekay’ın ailesine başsağlığı diledi.