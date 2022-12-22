Selçuk Geçer'den ters düz eden dolar açıklaması! Bunu kimse beklemiyordu! 30 TL, 40 TL...

Bunu kimse beklemiyordu! 30 TL, 40 TL... Selçuk Geçer'den ters düz eden dolar açıklaması! Meşhur ekonomistlerden olan bu ismin yaptığı açıklamaların çoğunda doların yükselmesi söz konusuydu. Gelecekte doların 30 ve hatta 40 Türk Lirası gibi yüksek rakamlara çıkacağını söyleyen Geçer, yaptığı son değerlendirmelerle onu takip edenleri şok etmeyi başardı. Pek çok kişi bu açıklamayı araştırmaya başladı.

Selçuk Geçer Yeni Dolar Yorumu Yaptı!

Fed’in enflasyon rakamlarının açıklaması sadece Amerika için değil dünya piyasası için de büyük bir önem arz ediyordu. Böylece rakamın açıklanmasının ardında da piyasaların yönünde değişimler yaşandı. Altının atağa geçmesi ve Euro’nun değerinin artmasıyla birlikte dolarda bir düşüş gözlendi. Bu gelişmeler karşısında ekonomist Geçer’in sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi.

Ekonomiste göre enflasyon beklenilenin altında artış göstermiş ve 7.7 olarak belirlenmişti. Bu da Fed’in faiz durumlarına etki edecektir. Dolarda biraz gevşeme olduğunu söyleyerek bu değer kaybına değinmiştir. Doların yükseleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ismin bu değerlendirmesi pek çok insanı şaşırtmayı başardı. Doların sonraki dönemlerde nasıl bir gelişim izleyeceği de merak konusu.

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