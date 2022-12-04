Selçuk Geçer’den faka bastıran dolar kuru yorumu! Eğer doğru çıkarsa herkes karalar bağlar

Eğer doğru çıkarsa herkes karalar bağlar... Selçuk Geçer’den faka bastıran dolar kuru yorumu! 18 TL’nin üzerine çıktığı günden bari Merkez Bankasından gelen müdahalelerle küçük düşüşler yaşayacak ama ardından hızlıca yükseliş eğrisine geri dönen dolarla ilgili uzmanlardan her geçen gün farklı yorumlar geliyor. Bu yorumların hangisinin ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz ama astronomik tahminler bazı uzmanların yorumları sosyal medyada oldukça ilgi görüyor

Dolar Sınırları Zorlayacak

Doların aşılmaz denilen sınırları bile aşacağını ve yıl sonunda itibaren 20 TL’nin üzerinde seyretmeye başlayacağını söyleyen uzmanlara göre bu artışın asıl sebebi enflasyon olacak.

Malum bir süredir piyasalarda faiz indirimi konuşuluyor. Uzmanlara göre yapılacak bir faiz indirimi dolara olumsuz sirayet edecek.

Bunun sonucunda yıl sonuna kadar dolar fiyatları üzerinde olumsuz etkilerini görmeye başlayacağız. Belirli bir çizgide tutulan dolar fiyatları olumsuz etkiyle beraber artık yatay seyrinden çıkacak ve yükseliş eğrisine geri dönecek.

Yılbaşından sonra ise 20 TL bandına oturacak ve artık yoluna bu çizgiden devam edecek. Bu konuda yapılan tahminlerin doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

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