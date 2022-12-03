Selçuk Geçer 3 gün sonra dolar ne kadar olacak açıkladı! Dolar alıp satacaklar, o tarih çok kritik

Dolar alıp satacaklar, o tarih çok kritik... Selçuk Geçer 3 gün sonra dolar ne kadar olacak açıkladı! Selçuk Geçer doların içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak açıklamalarda bulundu ve bu tarihe dikkat çekti.

Selçuk Geçer dolar alıp satacak olanlar için bu tarihin çok kritik olduğunu ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Selçuk Geçer’i dinleyenler yeni bu ekonomik sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili tereddüt yaşamaya başladı. Yatırım yapacak olanlar bir süre beklemeye karar verdi.



Aralık Ayında Dolar Bu Sınırı Aşacak

Son günlerde dolarda dalgalanmalar yaşanıyor. Bu dalgalanmaların sebebi ile ilgili olarak konuşan ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer FED toplantısı sebebiyle bu dalgalanmaların yaşandığını ifade etti. Amerika’da yapılacak olan bu toplantının sonucun dolar üzerinde etkili olacağı biliniyor. Bu sebeple birçok kişinin kafası karışık bulunuyor.

Bu karışıklığın sebebi doların durumunun ne olacağı konusunda bir netlik olmamasıdır. Selçuk Geçer Aralık ayının riskli geçeceğini ve bu sebeple de bu ay biraz dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Selçuk Geçer, “TÜİK’in belirttiğı dış ticaret bilgileri çok korkunç. Biz aylar evvel bu rakamların görülebileceğini bildirmiştik. Yılın ilk 10 ayında 91 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yıl sonucunda 110 milyar dolar düzeyi aşılabilir.

İhracatın ithalatı karşılama seviyesi geride bıraktığımız sene bu aylar yüzde 84 seviyesi ile karşılıyordu bu sene ise yüzde 64 oranında karşılayabiliyor. İhracat Ekim ayında yüzde 3 artmış, ithalat. ise yüzde 31 artmış. Yıl sonunda en iyi olasılıkla 70 milyar dolarlık cari açık ile karşılaşacağız.” dedi.

haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez