Selahattin Paşalı Proje Tekliflerine Yanıt Vermiyor

Son zamanların en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen başarısını Selahattin Paşalı Aşk 101 ve daha sonra Pera Palas'ta Gece Yarısı ismini projelerde rol olarak performans sergilemişti. Ünlü oyuncunun rol aldığı bu projeler ardından Selahattin Paşalı’ya arka arkaya teklifler de geldi fakat ünlü oyuncunun aklı güncel olarak çok farklı bir yerde.

Üstün oyunculuk yeteneği ile başarılı oyuncu Selahattin Paşalı kariyer basamaklarını kendinden emin ve sessiz bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Netflix’te izleyici karşısına çıkan Aşk 101 isimli projede hayat verdiği Osman karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı daha sonra Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde de rol almış ve başrolde hayranları ile buluşmuştu.

Söz konusu iki başarılı ve sevilen projeler sonrasında tüm gözler ünlü oyuncu Selahattin Paşalı’nın üzerinde yer aldı ve başarılı ismin bir sonraki projesinin ne olacağı merak konusu oldu. Fakat Selahattin Paşalı’nın gözlerinin projeleri görmediği ve iddiaya göre yapacağı düğüne odaklanmış durumda olduğu belirtildi. Şu anda hamile olan sevgilisi Lara Tümen’e kısa süre içerisinde yapacağı düğüne odaklanmış durumda olan başarılı oyuncu Selahattin Paşalı henüz proje tekliflerine yanıt vermiyor. Bu durum da ünlü oyuncunun hayranlarının Selahattin Paşalı’yı tekrardan ekranda görmek için bir süre daha beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Budapeşte'de sanat yönetimi okuyan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Paşalı 2017 senesinde Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Atışı isimli proje ile dizi setlerine adım atmış ve söz konusu projede yardımcı oyuncu olarak rol almıştı.

Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ile de sıklıkla gündemde yer alan ünlü isim 2 senedir Lara Tümen ile ilişki yaşıyor ve evlenmek için hazırlık yapıyor. Bir süre önce çiftin bebek beklediği haberi ortaya çıkmış ve ünlü oyuncunun sevenleri bu haber karşısında çok sevinmişti.