Selahattin Kınalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımlı?

Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında nereli? Bir döneme futbolculuğuyla damga vuran ve şı sıralar A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı nereli? Selahattin Kınalı kaç yaşında merak ediliyor!

Selahattin Kınalı kimdir?

Köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yapan Selahattin Kınalı, Trabzonludur. Trabzonspor taraftarı olan Selahattin Kınalı birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır.

Selahattin Kınalı hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Akçaabat Sebatspor ve Denizlispor'da forma giymiştir.

15 Mayıs 1978 doğumlu Kınalı, Ofspor ile başlayan karıyeri 2009 sezonunda Denizlispor son bulmuştur. 254 resmi maça çıkan eski yıldız, toplam 63 gol atmıştır.

Trabzonspor formasıyla 3 sezon oynayan Kınalı, 66 maçta 12 gol atmıştır. Şota, Hami Mandıralı, abdullah Ercan, Ünal Karaman ve Ogün Temizkanoğlu gibi yıldızlarla forma giymiştir.

21 Yaş milli futbol takımıyla 1997 yılında yapılan Akdeniz Oyuncularına katılarak, 2.lik elde eden kadroda yer almıştır.

Selahattin Kınalı A Spor yorumculuk yaparken Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.