Seks Tarikatına Üye Olan Oyuncu Allison Mack’e Hapis Cezası

ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan Allison Mack’in davası uzun süredir devam ediyordu. Süregelen davada son karar çıktı. Oyuncu Aliison Mack’e seks tarikatına üye omaktan ve tarikata kadınların katılımını sağlamaktan 3 yıl hapis cezası verildi. Mack, sonrasından herkesten özür dilediğini belirtti.

Smallville dizisiyle tanınan 38 yaşındaki Allison Mack, söz konusu olan tarikatı kadınların katılımını sağlamakla suçlanıyordu. Edinilen habere göre, kadınları manipüle ederken tarikata katılımını sağlıyor ve tarikatın kölesi haline getiriyordu. Tarikattan çıkmak isteyen üyeler için de şantaj ve tehdit kullanarak tarikattan ayrılmalarını önlüyordu. Davanın savcısı Richard Donoghue ise geçen yıl yaptığı açıklamada Allison Mack’in Keith Raniere tarafından kurulan yapılanmada, yapılanmanın kadın dayanışma grubu olduğunu söyleyerek kadınları çekiyordu” demişti.

Davanın son duruşmasında ise Mack’in verdiği ifadeler şu yöndeydi: "Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım kararlar verdim. Kalbimin ve ruhumun en derinlerinden söylüyorum, NXIVM’e getirdiğim herkesten özür diliyorum" dedi.

Eylül ayında cezalandırılması beklenen Mack için nihai karar aldı. Mahkeme heyeti hakkında 14 yıl ile 17.5 yıl arasından hapis cezası istenen Mack’e 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mack’in önceki ifadesinde ise tarikatın kurucusu olan Keith Raniere’in tek erkek olarak tarikatın tepesinde bulunduğunu ve kendisinin de başlıca kadın yardımcıların biri olduğunu belirtmişti. Mack, "Raniere'in niyetinin insanlara yardım etmek olduğuna inandım. Yanıldım" ifadesinde bulunmuştu.

Seks tarikatı soruşturmasından Mack suçlama yöneltilen altı kişiden biri. Tarikatın kurucu olarak bilinen Keith Raniere ise geçen yıl Meksika’da FBI tarafından yakalanmıştı. Raniere, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek cinsel ilişkilerin şahsi rızayla olduğunu savunmuştu.

NXIVM NEDİR?

NXIVM adlı grubun 1998 yılından bu yana kişisel gelişim programı olarak tanıtılıp “efendi ve köle” sistemiyle işleyen bir ‘seks tarikatı’ olduğu ortaya çıkmıştı. Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı’nın oğlu ve Allison Mack gibi Hollywood yıldızları da dahil olmak üzere toplam 16 bin kişiye hizmet verdikleri biliniyordu.

Grubun mottosu “Daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz” olan grubun piramit sistemiyle çalıştığını ve üyelerin grup içinde ilerleyebilmek için binlerce dolar ödediği iddia ediliyor. Gruba dahil olanların ise kurucu olan Raniere’in isminin baş harfinin damgalandığı iddia ediliyor.