Şekerbank'tan Sizleri Sıkıntıya Sokmayacak 150.000 TL'ye Kadar, Aydan Aya Ödemeli Borç Transfer Kredisi Başladı

Şekerbank son dönemde oldukça tercih edilen bir banka oluyor. Banka özellikle borç kapatmak isteyen kişilerin en sevdiği banka diyebiliriz. Son yaptıkları açıklama ile birlikte, Şekerbank yeni kredi kampanyasını duyurdu. Daha önce 100.000 TL'ye kadar alınacak bu krediler, belirli şartlara göre artık 150.000 TL'ye kadar verilecektir. 150.000 TL kredi kullanacak kişiler, bankalarda olan ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını kapatabileceklerdir. Kredi almak isteyenler dilediği zaman banka şubelerine giderek başvuru bırakabileceklerdir. Şekerbank internet sitesinde şu şekilde açıklama yaptı.

"Borcu Olanlara Şeker Gibi Kredi"

Borcu olan kişilere bankalar genellikle kredi kampanyası yaparlar ve tüm borçlarını kendi bankalarına taşımak isterler. Bu işlemleri her banka son zamanlarda yapmıyor. Çünkü bütün borçları toplayarak kredi vermek oldukça sıkıntılı bir durum olabilir. Bankalar verdikleri kredilerde gününde ödenmesini isterler. Bu sebeple borcu olan kişilerin borç kapatma işlemlerinde de seçiçi davranırlar.

Şekerbank ise diğer bankalara nazaran daha esnek. Banka internet sitesi üzerinden de paylaşım yapıldı. Güncel olan borçlarınız varsa ve ödemekte sıkıntı yaşıyorsanız, Şekerbank yanınızda denildi. Şekerbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, borç kapatma ve transfer kredisi olarak bu kredileri alabileceklerdir.

Şekerbank Kredi Başvurusu

Bankanın belirlediği kriterlere uygun olan kişiler, Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Şekerbank ihtiyaç kredisi olarak verilen bu borç kapatma kredisinde bankalar sadece güncel olan banka borçlarınızı kapatır. Daha önce bankalardan icralık olan kişiler, maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Şekerbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen alabileceklerdir demiştik. Banka bu kredileri 18 yaşından büyük olan ve 65 yaşından küçük olan kişilere veriyor. 65 yaşında ve üzerinde olan kişiler ise emekli olması durumunda bu kredileri alabileceklerdir.

Size en yakın Şekerbank şubesine giderek kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Kredi sonucu uygun olan kişiler hemen hesaba bu parayı atacaklardır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu banka kredisinde borçlar hesaplanır ve daha sonra onay verilir.

Bankadan kredi kullanacak olan kişi emekli ise, emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Emekli maaşını taşıma yaparak hemen kredisini kullanabileceklerdir. Emekli olan kişilerin diğer müşterilere göre öncelik durumu vardır. Sizde en yakın Şekerbank şubesinden başvuru yaparak 150.000 TL kredi kullanabilirsiniz.