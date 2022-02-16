Şekerbank ve Diğer Bankalarda Emekli İçin Önemli Adım Attı! Sadece Emekli Ödemeleri Verecekler. Emekliler için yeni kredi kampanyası duyurusu başladı. Emekli olan vatandaşlar için kampanya başlatan Şekerbank kamu bankaları ve özel bankalar için önayak oldu.

Daha önce bankalardan kredi başvurusu yaparak onay alamayan emekliler için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşınızı şeker banka taşıyarak yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Şekerbank ayrıca emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada Kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarımı da kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacak ve bu şekilde yeni bir ihtiyaç kredisi imkanı sunacaktır.

Şekerbank yapmış olduğu Bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak 50.000 TL'ye kadar vatandaşlara 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlamaktadır. 50.000 TL'ye kadar yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda banka sizlere 36 ay vadeli işlem yaparken düşük faiz oranları ile ve gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

Şekerbank üzerinden başlatılan bu kampanya sonrasında kamu bankaları ve özel bankaları da devreye girerek yeni Kredi kampanyalarını ve emekliler için verilecek olan tüm nakit kampanyalarını resmi internet siteleri üzerinden açıkladı.

Kamu bankalarından emekli olan kişilere kredi nasıl alınır?

Emekli Bankası dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin emekli olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden emekli maaşı alması ile birlikte hem devlet destekli hem de düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın banka şubesine giderek sadece kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hemen görebilirsiniz. Düşük faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde bankalar 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturmaktadır.

50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise kimlik gelir belgesi ile birlikte başvuru yapması gerekiyor. 50.000 TL üzerindeki emekli kredilerinde bankalar 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır.