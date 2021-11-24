Şekerbank Gelir Belgesiz Son Dakika 10000 TL Nakit Vereceğini Duyurdu, Aylık Ödemeleri Kendin Ayarla

Şekerbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı karşılanacak. 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve imzasız olarak alabileceğiniz bu kredileri kullanacak olan kişiler Şekerbank hesabı olması ile birlikte mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden onay olabilecek. Bankaların son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi olan ve banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde onay alınan ihtiyaç kredisi kampanyası olan 10.000 TL nakit kampanyasına Şekerbank da ortak oldu. Şekerbank kendi banka müşterilerine 10.000 TL'ye kadar ödeme vererek 36 ay vadeli olarak bu parayı geri ödemelerini isteyecek. Şekerbank ayrıca yapmış olduğu bu kampanyada Kredi kullanacak olan kişilerin ilk kredi taksit ödemesini 90 gün ertelerken Kredi ödemelerinde aylık olarak değil iki ayda bir veya üç ayda bir müşteri talebine göre değerlendirebilecek.

Şekerbank yapmış olduğu bu kampanya da bazı şartlara uygun olan vatandaşlara onay verecek. Şekerbank üzerinden eğer 10.000 TL onay olmak istiyorsanız banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler bankaya kefil vererek veya ipotek vererek ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Şekerbank üzerinden 10 bin TL kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı bu banka üzerinden alma şartı ile başvuru yapabilecektir. Şekerbank özellikle emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere daha yüksekliklerde de kredi vererek diğer bankadaki tüm banka borçlarını kapatarak transfer kredisi imkanı da sağlıyor. Şekerbank üzerinden sigortalı olarak çalışan kişiler bireysel 10.000 TL kullanırken esnaf olan kişiler ise ticari işlemler üzerinden 10 bin TL nakit kampanyasından faydalanabilecek.

Şekerbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderseniz 10.000 TL üzerinde başvuru yapabilirsiniz. Eğer gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerine giderek 10.000 TL başvuruda bulunabilir ve nakit onayı almanız ile hemen aynı gün içinde Kredi kullanabilirsiniz. Şekerbank ın güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankadan resmi internet sitesine girebilir ve ya size en yakın banka şubesine giderek kampanya detayları öğrenebilirsiniz.