Şekerbank 2022 Promosyon Ödemesi Ne Kadar, Nasıl Alınır? Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir habere imza atıldı. Bu haberde emekli vatandaşlara promosyon ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. 3 yıl boyunca maaşını şeker banka taşıyan emekli vatandaşlara 2000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Şekerbank Emekli Promosyonu Ne Kadar Veriyor?

Şekerbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre maaş ödemelerimi Şeker Bankası taşıyan emekli vatandaşların 2.000 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanması mümkündür.

Diğer taraftan yapılan ilanının devamında ise hep 1499 TL'ye kadar emekli aylığı alan müşterilere 1500 TL, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 1750 TL ve 2500 TL ve daha da üzerinden maaş alan müşterilere ise 2 bin TL'lik nakit promosyon ödemesi yapılacaktır denildi.

Şekerbank 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri Ayrıntıları Neler?

Promosyon ödemesinde gelir ya da aylıklarını 3 yıl boyunca Şekerbank üzerinden alma sözü veren vatandaşlara promosyon ödemesi yapılmaktadır. Yeni emekli olmuş ya da daha önceden emekli olup da başka bankalardan emekli aylıklarını alan vatandaşların da aynı şekilde maaşlarını Şekerbank şubelerine taşımaları halinde emekli promosyonu ödemelerinden faydalanmaları mümkündür. Son başvuru tarihinin kaçırılmaması ve emekli aylıklarından Şekerbank aşınmasıyla başta emekli promosyon ödemeleri olmak üzere pek çok avantajdan faydalanabilirsiniz.

Sizlerde emekli aylıkları mızı şeker banka taşıyıp 2000 TL'lik nakit promosyon ödemelerinden faydalanabilirsiniz.