İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilmiş halde hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edildi. 19 yaşındaki katil zanlısına kadın polisler eşlik etti.

Şüpheliye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili soruşturma açıldığına dair iddialara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert bir yalanlama geldi. Yerlikaya, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Saldırganın adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Ne Bakanlık, ne Emniyet Genel Müdürlüğü ne de Valilikçe herhangi bir soruşturma açılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yalan haberleri yayanlar hakkında adli işlemlerin başlatıldığını da duyurdu. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve adalet süreçlerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.