See 2. sezon ne zaman çıkacak? See 2 olacak mı?

Distopik bir dünyada geçen See serisi, bilim kurgu drama alanında en iyi diziler arasında. Koronavirüs olduğu dönemde ölümcül bir virüs salgını işleyen See 2, Dünya nüfüsunu yok ediyor ve kalanları kör etmesiyle büyük ilgiliyle izlendi.

Francis Lawrence tarafından yönetilen ve Steven Knigt tarafından yazılan See 2, en popüler diziler arasında yer alıyor.

See 2. sezon olacak mı?

2019 yılında 2 ayda başlayıp biten ve Apple TV yayınlanan See yeni sezonu See 2 olacağı öğrenildi.

See 2 ne zaman yayınlanacak?

Pandemi nedeniyle Şubat 2020'de başlayan ve koronavirüs nedeniyle ara verilen See 2, Ekim 2020'de tekrar sete çıktı. See 2 sezonu 2022 Ocak ayına yayınlanacağı öğrenilse de net tarih henüz yok.