Sedef Hastaları Nasıl Beslenmelidir?

Diyetisyen Mehtap Yakut, sedef hastaları için beslenme önerilerinde bulundu ve merak edilenler hakkında konuştu. Sedef hastalığı dirseklerde, dizlerde, kafa derisi ya da gövdede vücudun farklı bölgelerinde pullanmalara, kaşıntılı lekelere sebep olan bir deri hastalığıdır. Kesin bir tedavisi bulunmayan bu hastalıkta takip edilen farklı tedavi yöntemlerinin amacı semptomların kontrol altına alınması ve sedef hastalarının yaşam konforunun artmasının gerçekleştirilmesidir. Beslenme konusu ise sedef hastalığının semptomlarının azaltılıp kontrol altına alınmasında en etkili olan unsurlardan biri olmuştur. Diyetisyen Mehtap Yakut bazı beslenme kurallarına uyum sağlandığı zaman hastalığın alevlenmesi riskinin azaltılabileceğini söylemiştir. İşte Yakut'un sedef hastaları için hazırladığı beslenme önerileri…

Kronik bir rahatsızlık olan ve kesin tedavisi söz konusu olmayan sedef hastalığı için belirtilerin azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması adına pek çok farklı tedavi yöntemi eş zamanlı olarak planlanabilmektedir. Bu planlama sırasında hastanın genel sağlık durumu ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Sedef hastasının yaşam tarzı değişikliği yapması da oldukça önemli bir durumdur. Yaşam tarzı değişiklikleri içerisinde beslenme konusunun da belirleyici bir rol üstlendiği gözden kaçırılmamalıdır. Vücuttaki enflamasyonu tetikleyen bazı besinler sedef hastalığı şikayetlerini arttırırken bazı besinler ise enflamasyon azaltacak özellikler taşımaktadır. Bu sebeple sedef hastalarının özel tür beslenme programına sahip olmaları önemli bir durumdur.

Sedef hastaları için önerilen durum çeşitli meyve ve sebze tüketmeleri olacaktır. Meyve ve sebzeler oksidatif stresi ve iltihabı azaltan organik bileşikler bakımından zengin yiyeceklerdir ve bu sebeple sedef hastalarının tüketmesi önerilir. Karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, lahana, roka ve ıspanak gibi sebzeler ile çilek, yaban mersini, üzüm, kiraz ve diğer koyu renkli meyvelerin listeye eklenmesi önerilen bir durumdur. Bununla birlikte balık tüketimi de arttırılmalı sardalye, alabalık, morina balığı ve somon balığı gibi yağlı balık çeşitleri beslenme düzenine eklenmelidir.