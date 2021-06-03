Sedat Peker'in Kardeşi Atilla Peker’in İfadesine Ulaşıldı

Gündemde yer alan olaylar arasında bulunan Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin savcılığa ifade veren bunun yanı sıra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı öğrenilen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Sedat Peker'in kardeşi olan Atilla Peker'in savcılık ifadesine ulaşıldı ve kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Sedat Peker'in kardeşinin savcılık ifadesinde Kıbrıs dönüşü ardından Korkut Eken'in yanına gelerek kendisine “Bak seninle gittiğimiz olayı hallettik” şeklinde ifadeler kullanıldığı açıklandı.

Sedat Peker'in kendisini araması üzerine Atilla Peker'in Korkut Eken ile buluşarak Kıbrıs'a gittiği, Korkut Eken'in kendisine 2 tane silah verdiği ve Kıbrıs'ta 3 gün kalmaları ardından geri döndüklerini söylediği bilgisine ulaşıldı. Savcılık ifadesinde Peker'in kardeşi Atilla Peker'in İstanbul'a dönüşünden birkaç ay sonra basında Lefkoşa'da öldürüldüğünü duyduğunu ve gazetecinin kendisinin Korkut Eken ile gidip döndüğü kişi olduğunu bu şekilde öğrendiğini açıklaması dikkat çekti. Bununla birlikte, bu şahsın kendisine anlatıldığı gibi terörist değil de gazeteci olduğunu da öğrenmiş olduğu şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Peker, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile göndermiş olduğu dilekçenin kendisine ait olduğunu söyledi. Uzun yıllardır herhangi bir kriminal olaya karışmadığını belirten ve kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Peker, Sedat Peker'in kendisini kardeşi olduğunu ve onun yurt dışında olduğunu açıkladı. Yaklaşık olarak 10 ay kadar önce ablaları ile beraber haftada bir gün olmak üzere bir araya geldikleri, ikamete giderken tanımadığı ve kim olduklarını bilmediği şahısların kendisini takip ettiklerini, hatta hakkında illegal işlemlerin yapıldığını düşünmesi sebebi ile Sedat Peker'in de videolarda bahsettiği Kutlu Adalı cinayet hakkında bildiklerini anlatma amacı ile söz konusu dilekçeyi verdiğini belirtti.

Atilla Peker'in aile toplantısına gittiği sırada 2 kez çok ciddi takip edildiğini ve öldürülebileceğini düşündüğünü söylemesi dikkat çekti. Bu takip işlemlerini ise Mehmet Ağar ve ekibinin kardeşi Sedat Peker ile olan husumetleri sebebi ile yaptırmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı.