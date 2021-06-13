Sedat Peker Telegram adresi ne? Sedat Peker Telegram'dan tutuklanmadım mesajı

Tutuklandığı iddia edilen ve bir çok yerde son dakika haberler geçen Sedat Peker tutuklanmadığına dair telegram adresinden açıklama yaptığı iddia ediliyor.

Sedat Peker'in Telegram adresi ne?

Sedat Peker'in Telegram adresi "Reis Sedat Peker" olduğu biliniyor. Twitter, Youtube ve instagram gibi Sedat Peker telegram adresinden yayın yapıyor.

Sedat Peker Telegram ne yazdı?

SEdat Peker Telegram adresinden "Kıyametli kardeşlerim ben aranmıyorum ki yakalanayım. Ben bulunduğum yerde polis izni ile ikamet ediyorum yani herşey asal. Bana ve aileme yönelik saldırı hazırlığında 4 kişi tutuklandı. Azeri tetikçiler olduğunu öğrendim 4 kişi tutuklandı. Yeni bir saldırı olması ihtiamli üzerine yetkililer benimle görüşmek istedi ve Koruma vermeyi teklif ettiler istemedim. Bizi Allah korur kardeşlerim. Bugün yayınlanan fotoğrafı da yalan olduğunu dile getirdi" açıklaması yaptı.