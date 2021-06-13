Sedat Peker öldü mü? Sedat Peker vuruldu mu? Operasyon görüntüleri gerçek mi?

Her hafta pazar günü yayınladığı videolarla Türkiye gündemini değiştiren Sedat Peker, 13 Haziran pazar günü video yayınlamamıştı. Ancak Sedat Peker'in video yayınlamayacağını açıklamasına rağmen Twitter ve instagram adresinden hep beraber olacağız açıklaması yapmıştı!

Sedat Peker'den yaşama dair 15 saattir bilgi yok!

En son 15 saat önce retweet eden Sedat Peker, twitter ve instagram adresinden hiç bir şey yayınlamaması sonrası Sedat Peker öldü iddiası beraberinde geldi. Peki Sedat Peker öldü mü? Sedat Peker vuruldu mu?

Sedat Peker öldü mü?

Sosyal medyada Sedat Peker'in öldüğüne dair paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Sedat Peker'in yakın çevresi hayatta olduğunu dile getiriliyor.

Sedat Peker vuruldu mu?

Sedat Peker'in vurulduğuna dair Tiktok, Youtube ve instagram paylaşımlar yapılıyor. Sedat Peker'in vurulmadığı biliniyor.

Sedat Peker operasyon görüntüleri gerçek mi?

Sosyal medyadan hit ve tık çekmek için yapılan Sedat Peker operasyonla son dakika gözaltına alındı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sedat Peker hayattadır ve henüz yakalanmamıştır. Operasyon görüntüleri de gerçek değildir!

Sedat Peker 10. videosu gelir mi?

Video gelmeden tüm sosyal medyayı sallayan Sedat Peker 10. videosu ne zaman gelecek bilinmiyor. Sedat Peker videolarından çok Twitter ve instagram adresinden hayranları birşey yazması da bekliyor ancak Peker 15 saattir paylaşım yapmıyor.