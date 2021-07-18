Seda Sayan Gazetecilere Poz Verdi, Sosyal Medyanın Diline Düştü

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yakın dostu Safiye Soyman ile birlikte şarkılar söyleyip sevenlerini mutlu etti. Son zamanlarda fotoşoplu fotoğrafları ile gündemde önemli bir yer tutan ünlü sunucu Seda Sayan ise sahneye çıkmadan önce gazetecilere poz verip adından söz ettirdi. Gazetecilerin çektiği fotoğraflar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken ünlü sonucu Seda Sayan'ın paylaştığı kareler ile muhabirlerin çektiği fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Fatih Ürek önceki gün Bodrum'da sahne aldı ve hareketli şarkıları ile sevenlerini eğlendirdi. Sahnesinin ilk bölümünde kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli dakikalar yaşatan ünlü isim daha sonra şarkı aralarında konukları ile sohbet etti ve şakalaşmayı da ihmal etmedi.

30 yıllık Bodrumlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, dışarıda aşırı bir trafik olduğunu ve daha önce böyle bir trafiği görmediğini ifade etti. 55 yaşındaki ünlü isim, sahne alması ardından kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan'ı da sahneye davet etti ve kendisinden bir şarkı söylemesini istedi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan ise mikrofonu aldıktan sonra herkesten özür dilediğini ve kendisini bu gece mazur görmelerini istediğini söyledi. Fatih Ürek’i dinlemek istediğini ifade eden Seda Sayan Safiye Soyman’ın orada bulunduğunu ve onu dinleyip eğlenmelerini söyledi. Safiye Soyman ise Ahmet Kaya'ya ait bir şarkıyı seslendirirken herkese aşı olun çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi ve vermiş olduğu sosyal mesaj ile dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı sunucu ve şarkıcı Seda Sayan son zamanlarda fotoşoplu fotoğrafları ile gündemde yer almakta. Mekana girmeden önce gazetecilere poz veren ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düştü ve 58 yaşındaki Seda Sayan'ın çekildiği kareler çok konuşulanlar arasına girdi.