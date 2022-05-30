Seda Başbuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli! Güzelliğiyle büyüledi

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olan Seda Başbuğ kim kaç yaşında nereli merak ediliyor! Ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı torunuyla bu sabah gündem oldu! Özellikle Acun Ilıcalı'ya benzerliğiyle gündem olan torununun anneannesi olan Seda Başbuğ kaç yaşında nereli merak ediliyor!

Seda Başbuğ kimdir?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olan magazinden çok uzak duran Seda Başbuğ, güzelliğiyle dillere pelesenk oldu!

1988 ve 1993 yıllarında Acun Ilıcalı ile evli olan ve bu evlilikten Banu adından kızları olan çiftin şimdilerde tek ilgili torunları.

Seda Başbuğ güzelliğiyle büyülüyor!

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı ayrılığı sonrası biraz TV8'de çalışmış, hemen ardından anaokulu kurup 2019 yılında Orhun Yazıcı ile dünya evine girmişti.

Seda Başbuğ instagram adresinde görmek zor olsa da kızı Banu Ilıcalı instagramdan annesiyle ilgili sık sık fotoğraflar paylaşıyor.

Seda Başbuğ son hali merak ediliyor!

Seda Başbuğ son halini görenler yıllara halen meydan okuyor yorumları yapıyor!