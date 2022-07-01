Seçmenler İskoçya'nın Bağımsızlığını Reddedecekler

Yeni bir ankete göre, İskoç seçmenler bağımsızlık konusunda bölünmüş durumdalar ve Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı olanlar, lehte olanlara göre “en dar ipucuna” sahipler.

The Scotsman gazetesi için anketi yürüten Savanta ComRes Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Yarın bir referandum olsaydı, İskoçların yüzde 44'ü Evet oyu vereceklerini söylerken, yüzde 46'sı Hayır oyu vereceklerini söyleyerek yüzde 10'u kararsız bıraktı" dedi.

"Bunları kaldırmak, Hayır için yüzde 51 ve Evet için yüzde 49'luk bir manşet oylama niyeti veriyor."

Anket, İskoçya'nın Birinci Bakanı Nicola Sturgeon'un devredilen yönetimin 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planladığını söylemesinden iki gün sonra geldi.

Salı günü Edinburgh'daki İskoç Parlamentosu'na hitap eden Sturgeon, İskoçya'nın Londra'nın onayı olmadan oylama yapma yetkisine sahip olmayabileceğini kabul etti.

Yasal netliği sağlamak için, seçmenlere “İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?” diye sormadan önce Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nden görüş isteyecek.

Sorunun ifadesi, İskoçların Birleşik Krallık'ta kalma yüzde 55'e yüzde 45 oranında oy verdiği 2014'te İskoç seçmenlere sorulduğunda aynıydı.

Sturgeon'un İskoç Ulusal Partisi, 2016 referandumunun ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden boşanmasının, Brexit'e karşı çıkan İskoç seçmenlerin çoğuyla olan tartışmayı değiştirdiğini söyledi.

Sturgeon, “danışma amaçlı referandum”un ancak Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin onayı ile devam edeceğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme, yeni yasal teklifi değerlendireceğini ve “zamanı gelince” bir duruşma planlayacağını doğruladı.

'Savaş hatları'

Savanta ComRes'in siyasi araştırma direktörü Chris Hopkins, son anketin "sadece İskoçya içindeki bölünmenin altını çizmeye hizmet ettiğini" söyledi.

"2014'te çizilen savaş hatları çok tanıdık ve Nicola Sturgeon'un ne pahasına olursa olsun referandum düzenlemeye meydan okuması bu ayrımı derinleştiriyor" dedi.

“Yasal olarak ikinci bir oylama yapmasına izin verilmesi engelini aşabilirse, ekeceği bölünme ne olursa olsun, ancak bir aptal onun bağımsızlığına geri döneceğine bahse girer.”