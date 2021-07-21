Saz Kedisini Görüntüledi, Çığlık Atmamak için Kendisini Zor Tuttu

Yaban hayvanları arasında bulunan saz kedisini Adana'da 5 günlük bir süre görüntüleyip kayıt altına alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı olan İdris Ölmez, kayda aldığı görüntüler ile gündem oldu.

Ülkemizde nesli tehlike altında bulunan yaban hayvanlar arasında yer alan saz kedisi İdris Ölmez tarafından 5 gün boyunca görüntülendi ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Tam olarak 5 gün süreli olarak izlemiş olduğu saz kedisinin her anını kayıt altına alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı olan İdris Ölmez, saz kedisinin muhteşem bir tür olduğunu, göz göze geldikleri sırada aralarında 1,5 metre bulunduğunu ve çığlık atmamak adına kendisini zor tuttuğunu söyledi.

Yaban hayat ve doğa fotoğrafçısı olan İdris Ölmez, 2007 senesinden bugüne kadar ülkemizde yaban hayatını görüntülemekte. 2020 yılının Ocak ayında saz kedisini görüntüleme kararı alan Ölmez, ilk olarak bu tür hakkında bilgi toplayıp hazırlık yaptı ve daha sonra fotokapan kurarak yaklaşık olarak 1,5 ay boyunca saz kedisi hakkında veri toplamak için çabaladı.

İdris Ölmez salgın sürecinin başlaması ile çalışmalarını ara vermiş ve kısıtlamaların sona ermesi ardından Adana'ya gidip belirlemiş olduğu alanda kamuflaj kurmuştu. Daha sonra saz kedisini beklemeye başlayan İdris Ölmez, 3 ve 5 günlük iki denemesinde başarısız olmuştu.

Aylar sonra yeniden Adana'da aynı bölgede kamp kuran Ölmez, 3. denemesinde istediğini başardı ve ilk gün akşam saatlerinde çalıların arasında bulunan saz kedisini görüntüledi. Daha sonra bölgede 5 gün kalıp saz kedisini izleyen Ölmez, kedinin her anını görüntülemeyi başardı. Günün farklı zamanlarında saz kedisinin gezerken ve karnını doyururken fotoğraflarını çeken İdris Ölmez fotoğrafları ile kendisine hayran bıraktı.