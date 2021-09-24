Saygı Yeni Sezona Bomba Gibi Başladı!

BluTV’nin efsanevi anti-kahramanı Ercüment Çözer'in hikayesi Türkiye'nin lider yerli online video platformunda anlatılıyor. Bu akşam yayına getirilen Saygı 2 dizisi, bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Projenin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Ercüment Çözer2den intikam almak isteyen bir rehabilitasyon eski mahkumu ile gerçek adaletin peşinde koşan idealist bir Cumhuriyet Savcısı’nın katıldığı bilgisine ulaşıldı. İşte başarılı dizi Saygı 2 hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler...

Miray Daner, Nejat İşler, Sarp Akkaya, Boran Kuzum, Erkan Can ve Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren Saygı 2 dizisinin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşıyor. Inter Medya yapımı olarak seyirci karşısına çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturmakta. Sevilen dizinin nefes kesen sezon finali ardından Saygı 2, merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Başarılı dizinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar gerçekleşiyor ve seyirci kitlesi yeni bölümleri izlemek için sabırsızlanıyordu.

23 Eylül Perşembe akşamında dizi hayranları ile buluşan Saygı 2'nin birinci bölümünde Helen karakterinin yeni bir hayata başlaması dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü. Ercüment'in kız kardeşi olarak himayesi altına giren Helen'in yeni kararlar alması ilgi çekti. Aynı zamanda Helen'in yeni halinin Ercüment'i de değiştirmeye başladığı görüldü.

Eski günlere geri dönebilme umudu ile Ercüment'ten gizli bir şekilde Savaş’ın peşine düşen Helen, ilk bölüme damgasını vurdu. Bunun yanı sıra, Ercüment'in saygısız avı da devam etti ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Savaş ise bir taraftan Ercüment Çözer’den intikam alma planları yaparken seneler önce rehabilitasyondan salıverilen eski bir mahkumun oyuna girmesi ise ilgi çekti. Diğer taraftan işine tutkuyla bağlı ve hiç hesapta olmayan savcı Arya ise gerçek adaletin peşinde.