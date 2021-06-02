Savaşçı’dan Üzücü Haber

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve aksiyon dolu sahneleri ile büyüyen Savaşçı isimli televizyon dizisi projesi hakkında yeni bir gelişme yaşandığı haberi öğrenildi. Sezon başında Savaşçı dizinin hayranları, dizinin yeni bölümlerini bekliyordu fakat sonuç hüsran olmuştu. Savaşçı'nın başrol oyuncusu olan ve Berk Oktay'ın ve birkaç oyuncunun projeye veda ettiklerini açıklaması ile birlikte projenin de bir daha yayınlanmayacağı düşüncesi de oluşmuştu fakat yapım firması olan Limon Film’in oyuncu kadrosuna yeni isimleri katması ile birlikte dizi tekrardan toparlanmaya başladı.

Çekimlerin Eskişehir'de sürdüğü öğrenilen dizinin 5 bölümünün çekildiği öğrenilmişti fakat yeni bölümün ekranlara gelmesi uzun bir zaman aldı ve seyirci kitlesi de bu dönemde umutsuzluğa kapılmıştı. FOX TV'de yayınlanan ve romantik komedi türünde ekranlara gelen Sen Çal Kapımı isimli projenin sezon finali yapması ile beraber Cumartesi akşamları Savaşçı dizisinin oldu. Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı, Ediz Hun ve Serenay Aktaş gibi birbirinden başarılı isimlerin kadroya katılım göstermesi ile birlikte Savaşçı ekran hayatına geri döndü.

Son haftalarda ile dizinin reyting oranlarına istenen sonuçlara ulaşamadığı öğrenildi. Diğer taraftan, 6 bölüm boyunca Tamer Karadağlı'nın sergilediği performans ile projenin televizyon ekranlarında ilgi odağı haline geldiği açıklanmıştı. Bir süre sonra ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın anlaşmasının bittiği öğrenildi ve 6 isim daha diziye katılım gösterdi. Arazide zor şartlarda ve büyük emekler verilerek çekilen dizi, eski zamanda olduğu gibi reyting rekorları kırdığı güne dönüş yapamadı.

Projenin 106. yeni bölümünde yaşanan büyük değişim, 6 oyuncunun diziye katılım göstermesi, senaryo ve eklenen aksiyon sahneleri ile birlikte dizi ilgi ile karşılandı ancak reyting oranlarında Savaşçı’nın beklenilen oranda sonuç veremediği bilgisi öğrenildi ve projenin kanalda eski günlerini arar hale geldiği hakkında yorumlar yapıldı. Sonuçlar bu yönde olunca kanal da Savaşçı isimli dizi projesi hakkında yeni kararlar aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Savaşçı dizisinin son olarak 2 bölüm daha yayınlanacağı ve ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Verilen bu bilgi ile projenin 109. bölümü ile seyirci kitlesine veda edeceği öne sürüldü fakat bu durumun netliği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve Savaşçı isimli televizyon dizisi projesinin final yapma gibi bir ihtimalinin bulunup bulunmadığı açıklanmadı.