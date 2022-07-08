Savaş Yemenlilerin Bayram Hazırlıklarını Durdurmuyor

Eski Sanaa Şehri'nin tarihi girişi olan Bab al-Yaman'ın dışında savaş belirtisi yok.

Pazarlar, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için tören hançerleri ve kına gibi hediyeler ve kurban edilecek koyunlar satın alan başkentin içinden ve dışından insanlarla dolup taşıyor.

Müslümanların en önemli dini bayramı olan Kurban Bayramı Cuma akşamı başlıyor.

Abdul-Raqeeb al-Samey, 14 yaşındaki oğlu Muhammed için Yemenli erkeklerin geleneksel kıyafetlerinin bir parçası olarak giydiği ve jambiya olarak bilinen bir hançer satın alıyordu.

Tesisatçı olarak çalışan al-Samey, Al Jazeera'ya “Yemenliler, büyük dedelerimizin zamanından beri bayram sırasında bir jambiya giydi” dedi.

“Cembiye uzun zamandır tarihimizin bir parçası olmuştur. İnsanlar Himyarîlerden beri benzer bıçaklar takıyorlar” diye ekledi, İslam öncesi eski bir Yemen krallığına atıfta bulundu.

Sanaa'da yaşayan ve çalışan birçok insan gibi Al-Samey de bayramını memleketinde kutlamayı planlıyor.

El-Samey için bu, Yemen'in ön hatlarını geçerek ülkenin merkezindeki Taiz vilayetine bir yolculuk anlamına geliyor. Nisan ayından bu yana Yemen'in savaşan tarafları arasında Birleşmiş Milletler destekli bir ateşkes yürürlükte olsa bile, yolculuk tehlikeli.

Yemen'in en büyük şehirlerinden biri olan Taiz şehrine erişim konusundaki müzakereler, Yemen hükümeti ile Husi isyancıları arasındaki görüşmelerde tökezleyen bir engel olmaya devam ediyor.

Şehrin çoğunluğunu oluşturan Taiz'in hükümet kontrolündeki bölgeleri, Husiler tarafından ablukaya alınıyor ve insanları tehlikeli dağ yollarından geçmeye zorluyor.

Yemenli savaşan taraflar, yolların kesilmesinin Husilerin elindeki bölgelerde yaşayan aileleri ayırdığı ve hükümet kontrolündeki bölgelerde onları tehlikeli dağlık yollardan geçmeye zorladığı Taiz'de yolları yeniden açmak için müzakere ediyor.

Ancak Husiler şimdiye kadar hükümetin talep ettiği gibi şehre giden ana erişim yolu yerine sadece küçük besleme yollarını yeniden açmayı teklif etti.

BM sponsorluğundaki müzakereler, Husilerin yalnızca besleme yollarını yeniden açmayı teklif etmesiyle durdu, hükümet ise bir ana yolu yeniden açmaları gerektiğinde ısrar ediyor.

Jambiya kabzaları

Jambiya uzun zamandır erkekliğin sembolü olarak düşünülmüştür.

İşlemeli bir kemere takılan kavisli hançerler, tasarımların karmaşıklığına ve hançerin kabzasının yapıldığı malzemeye bağlı olarak binlerce dolara mal olabilir.

Bab al-Yaman yakınlarındaki büyük bir cembiye dükkânının sahibi Waheeb Saif, birkaç çeşit jambiye kabzası satıyor.

Saif, "Yemen yapımı en iyi kabzalar Saiyfani, Ozeiry, al-Mosawaey, al-Zuraf ve al-Mahbashi'dir" dedi. “Ortalama fiyatlar beş milyon Yemen riyali (9.000 dolar) ile altı milyon Yemen riyali [11 bin dolar] arasında değişiyor. En iyi jambiya türü olan Saiyfani için en yüksek fiyat 10 milyon Yemen riyali [18.000 $].

Ancak bir savaşın ve ekonomik krizin ortasında olan birçok Yemenli için bu fiyatlar karşılanamaz.

“Savaştan önce insanların maaşları düzenli olduğu için satışlar daha iyiydi; Şimdi, fiyatları soran müşteriler var, ancak fiyatları karşılayamayacakları için satın almıyorlar, ”dedi Saif, Al Jazeera'ya sergilenen jambiyalarının yanında otururken.

Saif, “Bu mesleği 16 yaşında babamdan miras aldım ve o da dedemden miras kaldı” dedi.

Ancak küreselleşmeyle birlikte, jambiya yapmanın eski ve pahalı yöntemleri, genellikle Çin'de ve bazen de plastikten yapılan daha ucuz taklitçiler tarafından tehdit ediliyor.

Saif, “Çin jambiyalarının yasaklanmasını talep edemeyiz, çünkü bunlar ucuzdur ve Saiyfani veya Ozeiry jambiyalarını karşılayamıyorlarsa fakir Yemenlilerin onları satın almasına yardımcı olur” dedi.