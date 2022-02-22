Savaş Korkuları Artarken Rusya Yeni Yaptırımlarla Karşı Karşıya

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanıması ve bu bölgeye asker gönderilmesi emrini vermesinin ardından Salı günü sert yeni Batı yaptırımları olasılığıyla karşı karşıya kaldı ve Batı'nın Avrupa'da büyük bir savaş korkusu derinleşti.

Ukrayna, son 24 saat içinde doğudaki Rus yanlısı ayrılıkçıların bombardımanında iki askerin öldüğünü ve 12 askerin yaralandığını açıkladı ve Salı sabahı yeni düşmanlıklar olduğunu bildirdi.

Reuters'li bir gazeteci, tankların ve diğer askeri donanımların bir gecede ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ilerlediğini görmesine karşın, araçlarda herhangi bir amblem görünmüyordu.

Batılı liderler Putin'in bundan sonra ne yapacağını ve Rusya'nın eski Sovyet komşusunun sınırlarına asker yığıp Avrupa'daki güvenlik düzenlemelerinin yeniden düzenlenmesini talep ettikten sonra Ukrayna'yı tam kapsamlı bir şekilde işgal etmeyi planlayıp planlamadığını çözmeye çalışıyorlar.

Rusya parlamentosunun iki ayrılıkçı bölgeyle anlaşmaları Salı günü onaylaması bekleniyordu ve artan savaş korkuları petrol fiyatlarını Salı günü yedi yılın en yükseğine iterken, yen de dahil olmak üzere güvenli liman para birimleri yükseldi ve dünya genelindeki hisse senetleri düştü.

Putin'in Pazartesi günü yaptığı açıklama ve iki ayrılıkçı bölgede "barışı korumak" için Rus askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin bir kararname imzalaması uluslararası kınamalara neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ayrılıkçı bölgelerdeki ABD ticari faaliyetlerini durdurmak için bir icra emri imzaladı ve Avrupa Birliği yetkilileri yaptırımları görüşmek üzere bir araya geldi. AB'nin üst düzey diplomatı Salı günü ilk cezai tedbirlerin alınmasına söz verdi.

"Ne olursa olsun, Rusya'nın acıyı hissetmesini sağlamalıyız ... Rusya'nın daha ileri gitmek için kesinlikle bir teşviki olmadığından emin olmak için," dedi İrlanda'nın Avrupa bakanı Thomas Byrne.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus askerlerinin barış gücü olarak tanımlanmasının "saçmalık" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı acil toplantı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte "Rusya'nın güçlerini geri çekmesi, diplomatik masaya dönmesi ve barış için çalışması yönündeki çağrılarımızda birlik olabiliriz, iradeliyiz ve birlik olmalıyız." dedi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Rus askerlerinin ayrılıkçı bölgelere konuşlandırılmasının, Rusya'nın orada zaten askerleri olduğu için, ABD ve müttefiklerinin tam ölçekli bir işgal durumunda hazırladıkları en sert yaptırımları hak etmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı'nın olaylar ne olursa olsun bunları uygulayacağını söyleyerek yaptırım tehdidini savuştırdı.

"Avrupalı, Amerikalı, İngiliz meslektaşlarımız, Rusya'nın sözde cezalandırılması için tüm olanaklarını tüketene kadar durmayacak ve sakin olmayacaklar." dedi.